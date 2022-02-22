ارتفاع حصيلة الفيضانات وانزلاقات التربة في البرازيل إلى 182 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة في مدينة بيتروبوليس البرازيلية الثلاثاء إلى 182 قتيلا، بحسب السلطات، فيما تواصل البحث عن عشرات المفقودين، بعد أسبوع من العواصف العنيفة.



وقالت الشرطة المحلية إنه منذ الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في 15 شباط/فبراير، عثر عناصر الإنقاذ على جثث 182 شخصا، بينهم "32 طفلاً".



ولا يزال 89 شخصا في عداد المفقودين، وفق الشرطة. وانخفض عدد المفقودين تدريجاً في الأيام الأخيرة بعد التعرف على الجثث أو العثور على ناجين.



كذلك اضطر أكثر من 850 شخصًا إلى مغادرة منازلهم الواقعة في مناطق خطرة، وتم إجلاؤهم إلى مراكز ايواء ولا يزالون يقيمون فيها الثلاثاء.



وتجاوز مستوى الأمطار التي هطلت على مدينة بيتروبوليس السياحية خلال ساعات، المعدل المعتاد لكامل فبراير.



وحولت العاصفة الأخيرة شوارع بيتروبوليس إلى أنهار جرفت الأشجار والسيارات والحافلات وتسببت بانهيارات أرضية مميتة في أحياء فقيرة على سفوح تلال تحيط بالمدينة التي يبلغ عدد سكانها 300 ألف نسمة.



في الأشهر الثلاثة الماضية، لقي أكثر من 200 شخص حتفهم في عواصف قوية، لا سيما في ولاية ساو باولو (جنوب شرق) وولاية باهيا (شمال شرق)، يقول الخبراء إن الأمطار تفاقمت بسبب تغير المناخ.

والثلاثاء الماضي، هطلت أمطار غزيرة على المدينة البالغ عدد سكانها 300 ألف نسمة والواقعة على بعد 60 كيلومترا شمال ريو دي جانيرو، مسببة سيولا طينية وانهيارات أرضية، وتجاوز مستوى الأمطار التي هطلت على بيتروبوليس خلال ساعات، المتوسط المعتاد لكامل شهر فبراير.

والسبت واصل أكثر من 500 من عناصر الإنقاذ مع مروحيات وحفّارات وكلاب بوليسية، البحث رغم تضاؤل فرص العثور على ناجين.

وفي حيّ ألتو سيرا حيث ابتلع انهيار طيني قرابة 80 منزلًا، نقل عناصر الإنقاذ جثتين صباح السبت، حسب مصور وكالة "فرانس برس".