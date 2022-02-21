الإثنين 21 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل زوجته في الزاوية الحمراء 15 يومًا

حبس
حبس

أصدر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء، اليوم الاثنين، قرارًا بتجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل زوجته.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطل لقتله زوجته، بعد وصلة ضرب، بمنطقة الزاوية الحمراء، ونقلت الجثة إلى المستشفي.

وتلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتبين من الفحص العثور على جثة سيدة تدعى "إ. م" 35 سنة، ربة منزل، وبالفحص تبين وجود إصابات في الرأس والوجه وفي أنحاء متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لاقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة. 

كاميرات قسم شرطة قاضي المعارضات مديرية امن القاهرة معارضات القبض على عاطل تجديد حبس العثور على جثة ربة منزل كاميرات المراقبة الزاوية الحمراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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