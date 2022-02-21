مواعيد حفلات «ماريو السعيد» وفرقة «مولانا» بساقية الصاوي

تستقبل ساقية الصاوي حفلًا موسيقيًا لعازف العود "ماريو سعيد" الأحد المقبل، بقاعة النهر في الثامنة مساءً، ويقدم "ماريو" مجموعة منوعة من المقطوعات الموسيقية ما بين القديم والحديث. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

ماريو سعيد، هو عازف عود ومؤلف موسيقي، تخرج من بيت العود العربي تحت إشراف الفنان العالمي نصير شمة، بتقدير عام جيد جدًا ثم عمل أستاذًا ببيت العود بعد التخرج منه، وله العديد من المؤلفات الموسيقية، وأسس فرقته "صول"، وأقام معها الكثير من الحفلات في مختلف المسارح في القاهرة وخارجها.

وتقدم فرقة "مولانا" للإنشاد الديني الإثنين المقبل، حفلًا بقاعة النهر في السابعة مساءً بساقية عبدالمنعم الصاوي، ويتضمن الحفل استعراضًا غنائيًا صوفيًا يحكي رحلة الإسراء والمعراج من مكة للقدس وإلى السماء بالإنشاد والاستعراض الصوفي.

وبقيادة المايسترو ياسر المغربي، والمايسترو هبة رمضان، تقدم فرقة "ضرب شرقي" لأول مرة حفلًا غنائيًا اليوم الإثنين، في السابعة والنصف مساءً بقاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي، ومن المقرر أن يقدم الفريق باقة متنوعة من أجمل الأغاني الشرقية بمختلف أنواعها.