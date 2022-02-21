الإثنين 21 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مواعيد حفلات «ماريو السعيد» وفرقة «مولانا» بساقية الصاوي

ساقيه الصاوي
ساقيه الصاوي

تستقبل ساقية الصاوي حفلًا موسيقيًا لعازف العود "ماريو سعيد" الأحد المقبل، بقاعة النهر في الثامنة مساءً، ويقدم "ماريو" مجموعة منوعة من المقطوعات الموسيقية ما بين القديم والحديث. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 

ماريو سعيد، هو عازف عود ومؤلف موسيقي، تخرج من بيت العود العربي تحت إشراف الفنان العالمي نصير شمة، بتقدير عام جيد جدًا ثم عمل أستاذًا ببيت العود بعد التخرج منه، وله العديد من المؤلفات الموسيقية، وأسس فرقته "صول"، وأقام معها الكثير من الحفلات في مختلف المسارح في القاهرة وخارجها. 

وتقدم فرقة "مولانا" للإنشاد الديني الإثنين المقبل، حفلًا بقاعة النهر في السابعة مساءً بساقية عبدالمنعم الصاوي، ويتضمن الحفل استعراضًا غنائيًا صوفيًا يحكي رحلة الإسراء والمعراج من مكة للقدس وإلى السماء بالإنشاد والاستعراض الصوفي.

وبقيادة المايسترو ياسر المغربي، والمايسترو هبة رمضان، تقدم فرقة "ضرب شرقي" لأول مرة حفلًا غنائيًا اليوم الإثنين، في السابعة والنصف مساءً بقاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي، ومن المقرر أن يقدم الفريق باقة متنوعة من أجمل الأغاني الشرقية بمختلف أنواعها.

محمد عمر الإسراء والمعراج ساقية الصاوي عبد الرحمن خمس سنوات الإسراء دهم قديم لعرب الكثير المغر لفريق ومن السم

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن التنويريين وإليهم

الأكثر قراءة

حكم عليه بالإعدام قبل 45 يومًا.. مفاجأة جديدة في قضية «سفاح الإسماعيلية»

التراويح ومصلى السيدات.. بيان مهم من الأوقاف بشأن عمل المساجد فى شهر رمضان

البرلمان يوافق على قانون الإيجار القديم لـ«غير الغرض السكنى» فى مجموعه

مصرع 3 عمال وإصابة 12 فى حادث مروع بين أتوبيس وسيارة نقل بالإسكندرية

تفاصيل الحالة الصحية للفنان سمير صبرى

مفاجآت في التحقيق مع «نصاب الكركمين» وقرار بحبسه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سمير الخطيب

هل تخلى الناقد المسرحى عن دوره؟

محمد العسيري

حرب الكركمين.. قنديل أم هاشم سابقًا

عبدالوهاب داود

«الترند».. فخ يبرع فيه «الإخوان المنبوذون» فاجتنبوه

ماجد حبته

التاريخ الطويل لقاهر العاصفة

القس. رفعت فكرى

لنزرع الحب!

مؤمن المحمدي

جلابية مزاد

حسين دعسة

الوصاية الهاشمية تحمي القدس.. رؤى يعززها البرلمان العربي ومجموعة ميونخ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

اختبار "ساعر 6".. البحرية الإسرائيلية تجري تجارب "القبة الدفاعية" البحرية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 46 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

بسبب احتمالات الحرب: وصول 75 مهاجرًا إلى إسرائيل من يهود أوكرانيا