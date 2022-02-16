مصريان في جوائز الطيب صالح للإبداع الكتابي لعام 2021

أعلنت جائزة الطيب صالح للإبداع الكتابي، أسماء الفائزين فى المسابقة لعام 2021 فى مجالات الشعر والقصة القصيرة والرواية، في الدورة الثانية عشر التي أعلنت نتائجها اليوم.

وعن الجوائز ففي مجال القصة القصيرة، فاز كل من شادن عبد الحميد شاهين من مصر بالمركز الأول عن مجموعته "ظل السراب"، وجاء في المركز الثاني آن عادل يس حاج صافي من السودان بمجموعتها القصصية "المسائل"، وفي المركز الثالث جاء هشام عيد عبد العزيز بمجموعته القصصية "العزف على ضرع بقرة".

وفي مجال الرواية فاز كل من ياس جياد زويد بالمركز الأول عن روايه "معجم الأوجاع"، وفي المركز الثاني المولدي العربي على ضو من تونس برواية "ثرثرة على ضفاف المانش"، وفي المركز الثالث حلت الروائية إيناس عادل مهنا من سوريا عن روايتها "حطام".

أما في قصص الأطفال فجاء في المركز الأول عبد الرزاق بن الحسين مور من المغرب عن "ريحانة تخطو نحو النجاح"، وفي المركز الثاني حل محمد نجيب حسن كيالي من سوريا بـ"ضحكة الاميرة"، وفي المركز الثالث حل عمار محمد عمر الامير من سوريا بـ"سام ويم "يوميات طفلين".

أما عن شخصية العام فقد فاز بها الأديب والفنان الكبير شرحبيل أحمد.

أما عن جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي جائزة أدبية سودانية، تأسست في فبراير 2010، وهي موجهة لعموم المتحدثين باللغة العربية في ثلاث مجالات القصة القصيرة والرواية، ومجال يحدده مجلس الأمناء سنويًا.

تبلغ قيمة الجائزة 200 ألف دولار أمريكي، وأطلقتها شركة الهاتف السودانية (زين)، بهدف الاهتمام بالأدب والفنون في السودان والعالم العربي، وربط الأجيال بالإرث الثقافي العربي.

تأتي تسمية الجائزة تكريمًا للأديب السوداني الطيب صالح، الذي صنفت روايته (موسم الهجرة إلى الشمال) كأحد أفضل مائة عمل عربي في التاريخ، في عام 2020 أتمت الجائزة دورتها الحادية عشرة.