تجديد حبس شقيقين بتهمة قتل سائق «توك توك» بالإسكندرية

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس شقيقين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما باستدراج جارهما إلى مكان بعيد وقتله عمدًا وسرقة التوك توك الخاص به وبيعه إلى شريكهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كما قررت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث لفحصها، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان الرمل، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة القسم مصاب بكدمات وسحجات بالجسم بالطريق العام.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة لتحديد هوية المتهمين.

وأسفرت جهوده عن تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه سائق مركبة "توك توك"، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وأن وراء ارتكاب الواقعة سائق مركبة "توك توك" وشقيقه، مقيمان بذات المنطقة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقى القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، كما أضافا باستقلالهما مركبة "التوك توك" قيادة المجنى عليه مُستغلان علاقة الجيرة معه واستدراجه لمكان العثور عليه لسرقة المركبة قيادته، وعقب وصولهم الى مكان الواقعة قاما المتهمان بالاعتداء عليه وإحداث إصابته التى أودت بحياته، واستوليا على مركبة "التوك توك" الخاصة بالمجنى عليه، وتم بإرشادهما ضبط المركبة المستولى عليها لدى عميلهما سيء النية سائق مركبة "توك توك"، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، تم إلقاء القبض عليه وضبط مركبة التوك توك المستولى عليها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.