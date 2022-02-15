الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض يكشف حقيقة دعوة بايدن لزيارة أوكرانيا

بايدن
بايدن

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أنه "ليس لديها ما تقوله" عن احتمال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا.

 

وقالت للصحفيين: "ليس لدي أي شيء أعلنه بعد عن أي رحلات مخطط لها"، رافضة تأكيد أو نفي تلقي الرئيس الأمريكي مثل هذه الدعوة.

 

من جهتها، ذكرت شبكة "سي إن إن" أنه "خلال محادثة هاتفية في اليوم السابق دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي بايدن لزيارة كييف في أقرب وقت ممكن".

 

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في الإدارة الأمريكية قولها، إن "مثل هذه الرحلة لبايدن غير مرجحة".

 

وعلى صعيد آخر، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إميلي هورن "إن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان ومسؤول مكتب رئيسة المفوضية الأوروبية بيورن سيبرت نسقا تفاصيل الرد على الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا خلال مكالمة عبر الفيديو".

 

وأشارت هورن - في بيان  على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض - إلى أنه خلال المكالمة التي جرت يوم 10 فبراير الجاري، ناقش سوليفان وسيبرت "مخاوفهما بشأن استمرار حشد روسيا للقوات العسكرية حول أوكرانيا، وكذلك الاستعدادات لفرض عواقب وخيمة وتكاليف اقتصادية باهظة على روسيا إذا اختارت التصعيد العسكري".

 

وأضافت أنهما "نسقا تفاصيل رد محتمل عبر الأطلسي، يشمل عقوبات مالية وقيودًا على التصدير تفرض بالتنسيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وشركاء وحلفاء آخرين".

 

وأشارت المتحدثة إلى أن الجانبين اتفقا أيضا على مواصلة الشراكة الوثيقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن مجموعة واسعة من القضايا، منها أمن الطاقة، وكوفيد-19، والأمن الصحي، وتطوير البنية التحتية الدولية.

 

وكان سوليفان قد صرح خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة بأن الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا "قد يبدأ في أي وقت"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن واشنطن تعتقد أن موسكو لم تتخذ القرار بعد.

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وائل لطفي

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