الإثنين 14 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استمرار احتجاجات سائقى الشاحنات فى كندا ضد تدابير مكافحة فيروس كورونا

احتجاجات سائقى الشاحنات
احتجاجات سائقى الشاحنات فى كندا

واصل سائقو الشاحنات الكنديون احتجاجاتهم ضد تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد طوال عطلة نهاية الأسبوع، على الرغم من الانخفاض الكبير في درجات الحرارة وتدخلات الشرطة في عديد المناسبات.   
 

وحاولت قوات الشرطة إزالة الحواجز من على الجسر الحدودي الرئيسي بين مدينة وندسور في كندا وديترويت في الولايات المتحدة.
 

وذكرت شرطة مدينة وندسور في تغريدة لها على موقع تويتر أنها نفذت اعتقالات وسحبت العديد من المركبات بعيدا عن الجسر، مؤكدة أنها لن تتسامح مطلقا مع أي نشاط غير قانوني.
 

وخرجت احتجاجات في أماكن أخرى من كندا من ضمنها احتجاجات عند المعابر الحدودية الأخرى وفي العاصمة أوتاوا. 
 

وقالت شرطة العاصمة الكندية إنها اعتقلت عديد الأشخاص.


وأضافت شرطة أوتاوا في بيان، أن: "المتظاهرين أظهروا طوال الليل سلوكا عدوانيا تجاه سلطات إنفاذ القانون بما في ذلك رفض اتباع التعليمات والاعتداء على الضباط وإفساد جهود إنفاذ القانون". 
 

كما خرجت احتجاجات مناوئة في العاصمة الكندية.
 

من جهته، عقد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اجتماعا مع الفريق الحكومي لإدارة الأزمات خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك لبحث كيفية مساعدة الأقاليم والبلديات في السيطرة على الوضع وإنهاء ما وصفه بعمليات الحصار والاحتلال غير القانونية الجارية في جميع أنحاء البلاد.
 

ولم يستبعد ترودو إبعاد تلك الحواجز "غير القانونية" بالقوة في ظل استمرار احتجاجات سائقي الشاحنات منذ ثلاثة أسابيع.
 

وأعلنت مقاطعة أونتاريو، وهي إحدى المقاطعات المتضررة، حالة الطوارئ.
 

وقد بدأت الاحتجاجات بقافلة من مئات الشاحنات في العاصمة أوتاوا الشهر الماضي. واستمرت "قافلة الحرية" والمتظاهرون في الاحتجاجات بالقرب من برلمان كندا منذ ذلك الحين.
 

وأدت قواعد التطعيم التي دخلت حيز التنفيذ في يناير لسائقي الشاحنات العائدين من الولايات المتحدة إلى اندلاع الاحتجاجات في البداية، لكن المظاهرات موجهة حاليا إلى القيود الحكومية ضد الجائحة عموما.

احتجاجات سائق كندا شاحنات ورونا فيروس كورونا مكافحة فيروس كورونا تدابير في كندا مكافحة فيروس كورونا ا استمرار احتجاجات فيروس كورون كورونا فيروس مكافحة فيروس

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

أجمل رسائل عيد الحب 2022 للمخطوبين والأزواج

«ميدو يسقط فى الفخ».. المشجع الأهلاوى بمباراة الزمالك يفجر مفاجأة

هزة أرضية بقوة 5.7 درجة تضرب جزيرة غوام فى المحيط الهادئ

بعد 58 عاما.. السلطات الأمريكية تفك لغز مقتل طفلة فى بنسلفانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

عبدالوهاب داود

مدن حلمى سالم العامرة بالمحبة

محمد العسيري

كل اللى عاشوا فى حضرتك حلوين

ماجد حبته

نعم للإذاعة.. غير الموجّهة

لواء. محسن الفحام

بيت العائلة المصرية.. والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

الكِتَاب المصرى

جمال-أسعد

بولس فهمى والمواطنة

د. منى حلمى

ناقشوا الجذر الأصلى منْ تقبل بالطاعة تستحق الضرب

صور

وصول الأهلى

«مؤتمر المواطنة» بحضور وكيل مجلس النواب محمد ابو العنين ووزير الأوقاف

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: ما يجري في حي الشيخ جراح «إرهاب يهودي»

«فتح» تطالب بتصعيد المقاومة الشعبية الفلسطينية والتصدى للمستوطنين

"جانتس" يقترح مساعدة إسرائيل للجيش اللبناني.. ما الأهداف؟