الخميس 10 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بتكلفة 8 ملايين جنيه.. محافظ الغربية يفتتح مدرستين ومسرحا بالسنطة والمحلة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم الخميس، عدداً من المشروعات التعليمية والخدمية بالغربية، بحضور النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية والمهندس أحمد حلمي مدير هيئة الأبنية التعليمية.

بدأت الجولة بافتتاح أعمال التوسعة بمدرسة عزبة عرفان للتعليم الأساسي التابعة لإدارة السنطة التعليمية، بإجمالي 13 فصل للمرحلة الابتدائية، كاملة الخدمات على مساحة 2095.97  متر مربع وبقيمة إجمالية 305مليون جنيه، كما افتتاح محافظ الغربية أعمال التوسعة بمدرسة محمد عبد الحكيم عبد الله زناتي للتعليم الأساسي التابعة لإدارة السنطة التعليمية بإجمالي 13 فصلا للمرحلة الابتدائية، كاملة الخدمات على مساحة 3858.74 متر مربع وبتكلفة مالية 4.4 مليون جنيه.

وتابع المحافظ جولته بافتتاح مسرح مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية، والذي تم تطويره وتحديثه على مساحة 300 متر مربع بقيمة إجمالية 380 ألف جنيه من خلال المشاركة المجتمعية لأولياء الأمور.

وفي سياق آخر، تفقد المحافظ أعمال تطوير شارعي العباسي القديم وسوق الليمون بعد تطويرهما بالمشاركة المجتمعية بالتعاون مع المحافظة، وأشاد المحافظ بجهود أهالي المحلة في تطوير الشارعين ، موجهاً باستكمال أعمال الإنارة وتوحيد واجهات المحلات، ومن جانبهم أعرب الأهالي عن شكرهم وسعادتهم البالغة بحضور المحافظ وتفقده لأعمال التطوير، وقدم النائب محمود الشامي دروع تذكارية للمحافظ ولجميع القائمين على تطوير الشارعين.

شهد مراسم الافتتاح اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، علاء النمر رئيس حي أول المحلة، أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، الدكتور هاني مجاهد مدير إدارة شرق المحلة ويسر عبد الغني مدير إدارة السنطة التعليمية.

محافظ الغربية يفتتح مدرستين ومسرح بالسنطة والمحلة بتكلفة مليون جنيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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