الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: استقالة مستشار بايدن العلمى بعد شكاوى من مرؤوسيه

جين ساكي
جين ساكي

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن إيريك لاندر مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن العلمي قدم استقالته من منصبه بعد مزاعم عن تنمره بعاملين معه والحط من شأنهم.
 

وتسلطت الأضواء على لاندر، الذي عمل مديرا لمكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا، بعد تحقيق داخلي عقب شكاوي من سوء معاملته لمرؤوسيه، وكانت صحيفة بوليتيكو أول من نشرها يوم الاثنين.
 

وقالت ساكي للصحفيين "قبل الرئيس استقالة الدكتور إيريك لاندر من منصبه وقدم له الشكر عن عمله" في مكافحة السرطان والتغير المناخي وجائحة كورونا.
 

وأضافت ساكي أن بايدن "يعلم أن الدكتور لاندر سوف يستمر في تقديم إسهامات قيمة للمجتمع العلمي في السنوات المقبلة".
 

وكان صحيفة واشنطن بوست هي أول من أورد نبأ الاستقالة.
 

وأكدت ساكي إجراء تحقيق عندما سئُلت عن المزاعم التي أُثيرت بحق لاندر في وقت سابق يوم الاثنين.
 

وقالت "بخلاف ما خلص إليه تحقيق كامل وشامل، فقد نُقل لكبار مسؤولي البيت الأبيض خلال اجتماعات أن سلوكه غير مقبول... لا أحد يوافق على هذا السلوك مطلقا".
 

ومست هذه المزاعم وترا حساسا، إذ وصل بايدن إلى السلطة متعهدا باتخاذ موقف متشدد إزاء أي من أعضاء إدارته قد يأتي سلوكا ينطوي على ازدراء.
 

وقال بايدن للمسؤولين الذين عينهم أثناء أداء اليمين "إذا سمعت في وقت أنك تعامل زميلا آخر بقلة احترام أو تتحدث إلى شخص ما بازدراء، أعدك بأنني سأفصلك على الفور... من حق الجميع أن يُعاملوا بأسلوب لائق وكرامة".
 

وأوقف البيت الأبيض تي جيه داكلو نائب المتحدثة باسمه عن العمل قبل عام بعد أن هدد مراسلة كانت تعمل على قصة عن علاقته الرومانسية مع صحفية أخرى. و استقال داكلو بعد ذلك.
 

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