ضبط 2266 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة و148 بندقية آلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية كلٌ في مجال تخصصه، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن: مصرع 2 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وضبط 2266 عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية – الإسكندرية – كفر الشيخ - القليوبية – الشرقية – السويس- المنيا – بورسعيد – المنوفية – دمياط – الأقصر – سوهاج – جنوب سيناء – قنا –البحر الأحمر – الإسماعيلية – الفيوم – مطروح - البحيرة – أسوان – الوادي الجديد) بإجمالي مضبوطات 1237 قطعة سلاح ناري أبرزها:

(148 بندقية آلية – 183 بندقية خرطوش – 43 مسدس – 862 فرد محلى – بندقية رصاص، وكذا كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة).

جدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "سلاح - سرقة - مخدرات - قتل".