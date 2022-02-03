وكالة الفضاء ضيف معرض الكتاب: هدفنا نشر الثقافة للأطفال

حلّت وكالة الفضاء المصرية للمرة الثانية ضيفًا على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 في جناحها بقاعة 3 تحديدًا B39، مع إتاحتها العديد من الأنشطة الخاصة بالأطفال وحلم الفضاء الخارجي التي تعمل عليه وكالة الفضاء المصرية منذ فترة من الزمن.

وقال د.محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن هذه الأنشطة تساعد على زيادة المعلومات لدى الأطفال الخاصة بالفضاء: "هناك العديد من المجالات التي نحاول معرفة الأطفال بها وتعلّمها متواجدة داخل المعرض، مع وجود نماذج من الأقمار الصناعية".

أضاف القوصي، لـ"الدستور"، أن الجناح يتواجد به عدد من المهندسين المتخصصين في العديد من المجالات لشرح كل ما يوجد في الجناح والإجابة على التساؤلات التي تأتي من قِبل الزوّار، لافتًا إلى وجود عدد من المعروضات الفضائية التي توضح هدف الوكالة من التواجد داخل المعرض.

وأكد أن تواجد الوكالة هذه المرة وهي الثانية في معرض القاهرة الدولي في دورته الـ53، مختلف والإقبال كبير عليه: "الأطفال والآباء والأمهات هذه المرة لديهم وعي أكثر عن المرة الماضية خاصًة بعد الحديث الكثير عن أنشطة الوكالة، والكرتون الذي عُرض في شهر رمضان الماضي والذي تجحدث عن حلم الفضاء".

واختتم الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية حديثه: "وتهدف وكالة الفضاء المصرية بتواجدها إلى نشر وتعميق مفهوم ثقافة الفضاء في مصر والمجتمع المحلي، للنهوض بمستوى الوعي الخاص بتكنولوجيا الاتصالات والأقمار الصناعية وأهمية دورها وتواجدها في المجتمع".

وانطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ53، الأربعاء 26 يناير ويستمر حتى 7 فبراير، على أن يفتح أبوابه للجمهور الخميس ٢٧ يناير، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلًا.

وتركز الدورة الحالية للمعرض على البرنامج المهني، الذي تولي إدارة المعرض اهتمامًا كبيرًا به، لأنه يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، ويسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة، ويضم سبعة محاور رئيسية هي برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب ويحضرها ناشرون من أكثر من ١٥ دولة غير عربية، ثم المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، والذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيًا، ويضم كلمات مسجلة لأكثر من ٣٠ متحدثًا من مختلف الدول حول موضوع "سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر"، ثم مؤتمر "الترجمة عن العربية جسر للحضارة- كتبنا تنير العالم" بمشاركة وزارتي الثقافة والهجرة ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومركز أبوظبي للغة العربية ودولة اليونان ضيف الشرف، ويضم مؤتمرا افتتاحيا وثلاث ورش متخصصة حول الترجمة من العربية، ثم البرنامج التدريبي للناشرين والذي يضم خمس ورش تدريبية متخصصة يحاضر فيها ناشرون ومتخصصون في الجوانب المتعلقة بصناعة النشر، وتهدف لتقديم معرفة احترافية للناشر المصري.

معرض القاهرة الدولي للكتاب