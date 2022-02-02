تجديد حبس سيدة وابنتها فى واقعة «الطالبة هايدى» ضحية الابتزاز الإلكتروني

جدد قاضِ المعارضات بمحكمة كفر صقر، في الشرقية، اليوم الأربعاء، حبس ربة منزل وابنتها فى واقعة الطالبة "هايدي"، ضحية الابتزاز الإلكتروني، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وكانت قد شهدت محافظة الشرقية مصرع فتاة، 16 عامًا، داخل منزلها، وذلك بعدما قررت التخلص من حياتها، وأفادت التحريات الأولية بأن الفتاة تخلصت من حياتها نتيجة تداول صور خادشة لها من أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وجارٍ التحقيق فى الواقعة، ويأتى ذلك بعد أيام من واقعة بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني بمحافظة الغربية.



تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أولاد صقر المركزي بوصول "هايدى. ش"، 16 عامًا، طالبة بالصف الأول الثانوى التجارى، مقيمة بعزبة الحاج على دائرة مركز شرطة أولاد صقر، جثة هامدة، وذلك إثر تناولها قرصا ساما من الأقراص التي تُستخدم في حفظ حبوب الغلال.



وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، فيما اتهمت أسرة الطالبة "هايدى" سيدة ونجلتها، من جيرانهم بالمسكن، بالحصول على صور خاصة لنجلتهم وإرسالها لشابين بمدينة صان الحجر، قاما على إثر ذلك بنشر الصور على صفحات التواصل الاجتماعى وابتزاز الطالبة، فتخلصت من حياتها.



ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، اليوم، القبض على ربة منزل ونجلتها، طالبة، على خليفة اتهام أسرة الطالبة "هايدي" لهما بإرسال صور نجلتهم لشابين من مركز صان الحجر، قاما بنشرها بمواقع التواصل الاجتماعى والإساءة لها، وقررت النيابة انتداب الطب الشرعى لتشريح جثة الطالبة "هايدى ش" 16 عامًا، لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.