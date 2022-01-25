الثلاثاء 25 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أول صورة للفنان أحمد السقا من كواليس «الاختيار 3»

السقا
السقا

يكثف الفنان أحمد السقا تصوير مشاهده من مسلسله الجديد “الاختيار 3” مع عدد كبير من النجوم؛ للعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل في عمل ملحمي هو الأضخم خلال رمضان 2022.

الاختيار 3 رمضان 2022

وظهر أحمد السقا في كواليس العمل للمرة الأولى بشارب مختلف عن أدواره السابقة من خلال صورة نشرها المخرج بيتر ميمي عبر إنستجرام وعلق عليها “مستر السقا” وتفاعل معها الكثير من المتابعين عبر إنستجرام.

وانضم أحمد السقا إلى كريم عبد العزيز حيث يصوران في عدة مناطق خارجية منها منطقة شبرا ضمن المشاهد الخارجية للعمل الجديد.

يأتي الجزء الثالث من الاختيار بعد نجاح الجزء الأول والثاني بأبطال مختلفين، وكان الجزء الثاني عرض رمضان الماضي من بطولة كريم عبدالعزيز، النجم أحمد مكي، وشارك في المسلسل كلا من الفنان إياد نصار، وإنجي المقدم، وبشري، ورياض الخولي، وأحمد حلاوة، وهادي الجيار، وأسماء أبواليزيد، وطارق صبري، ومحمد علاء، وعمر الشناوي، وإسلام جمال، وسامح الصريطي وعُرِضَ العمل على شاشة قنوات "أون" وتمت إعادة عرضه خلال الفترة الماضية على عدد من القنوات المصرية والعربية.

كان الجزء الأول من المسلسل عرض رمضان قبل الماضي وقدم المسلسل سيرة الشهيد أحمد منسي، حيث قدم الفنان أمير كرارة قصة حياته، فيما قدم الفنان أحمد العوضي، شخصية الإرهابي الخائن هشام عشماوي.

يشارك في الجزء الجديد عدد كبير من النجوم بجانب الفنان أحمد السقا منهم الفنان كريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال وعدد كبير من ضيوف الشرف سيتم الكشف عنهم خلال الفترة القادمة ووضع المخرج بيتر ميميخطة للانتهاء من المسلسل قبل حلول شهر رمضان القادم بمدة كافية.

أحمد السقا النجم أحمد السقا الاختيار 3 الموسم الرمضاني عمل ملحمي رمضان 2022 مسلسل الاخيتار 3 رمضان 2022

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