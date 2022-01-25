هدى الأتربي تكشف  لـ«الدستور» عن شخصيتها في «شارع 9»

كشفت الفنانة هدي الأتربي عن دورها في مسلسل "شارع 9"، بعد توقف التصوير لوقت طويل دام لعدة أشهر، حتي عاد من جديد في أكتوبر الماضي.

وقالت الأتربي في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “استمتعت بالشغل مع المخرج الجميل محمد عبد الخالق جدًا، واستفدت منه كتير فعلًا، مخرج شاطر عارف شغله كويس وبيعرف يتعامل مع الفنان” مضيفة: "الكواليس كمان ممتعة جدًا، وحقيقي كلنا يعتبر أسرة واحدة وبنساعد بعض، واتمنى الجمهور يعجبه المسلسل، وهستني رأيهم فيه، خاصًة إننا يعتبر بنصور الـ 24 ساعة في اليوم".

وأوضحت: "شخصيتي اسمها "ميرهان" في المسلسل هي إني بنت رجل أعمال وبتقابل شخص بالصدفة وحبيته والشخص مش في المستوي الاجتماعي نفسه وبالتالي والدها رفض إلا أنها حاربت العالم عشان تتجوزه ووقفت قصاد باباها لأنها متعلقة بيه جدًا، وبعد ما اتجوزته اكتشفت إنها دخلت في صراع معاه هو شخصيًا والشخص اللي بحبه هو "محمود عبد المغني"، واتحولت لشخصية مدمنة"، مؤكدة أن المسلسل سيكون نقلة قوية أخرى في مشواري الفني.

مسلسل "شارع 9"

مسلسل "شارع 9" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق وبطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، نضال الشافعى، سميرة صدقى، أحمد سلامة، هدى الاتربى، صبا الرافعى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، ماجد الشريف، حسام فارس وعدد آخر من الفنانين الشباب.

المسلسل يسجل التعاون الثانى بين السيناريست حسين مصطفى محرم والمخرج محمد عبد الخالق بعدما قدما سوياً مسلسل "بيت السلايف" قبل عامين، وشارك في بطولته بوسي وعبير صبري وأحمد صلاح حسنى ومنة فضالى وحازم سمير وجيهان خليل وأشرف مصلحى وطارق صبرى وعدد آخر من الفنانين.