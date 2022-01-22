الحبس 3 سنوات لـ«فراش» هتك عرض تلميذ من ذوي الهمم بالسنطة

قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة بمعاقبة فراش بمدرسة، بالسجن لمدة 3 سنوات، لإدانته بتهمة هتك عرض تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل إحدى المدارس، مدرسة التربية الفكرية لإدارة السنطة التعليمية، مستغلا انشغال أمه التي تعمل معه في المدرسة نفسها.

وكانت جهات التحقيق بنيابة السنطة بمحافظة الغربية، قد قررت حبس فراش مدرسة، تابعة لإدارة السنطة التعليمية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتعدي على تلميذ معاق ذهنيًا داخل المدرسة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وفي إطار منفصل، شهدت مدينة زفتى، بمحافظة الغربية، حادثًا مؤسفًا صباح اليوم، بشارع عصمت حمادة، التابع لقسم شرطة زفتى، حينما اقتحمت سيارة مصنوعة يدويًا من ماكينة رفع مياه وشاسيه حديدي و4 إطارات يطلق عليها "توك تيكة" محل لبيع وصيانة أجهزة المحمول، ما أدى إلى تحطيم الباب الخارجي للمحل والمغلق وقتها، وأسفرت الواقعة عن تهشيم نوافذه وأبوابه دون وقوع إصابات بشرية لعدم تواجد أحد حيث يفتح المحل ظهر كل يوم.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد عبد الحميد الصيرفي، مأمور قسم شرطة زفتى، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة باقتحام سيارة مُصنعة يدويًا يطلق عليها "توك تيكة" يستخدمها أهالي القرى في نقل الخضار من قراهم لسوق الخضار، مسرعة يقودها طفل، لمحل لبيع وصيانة المحمول بشارع عصمت حمادة الرئيسي مما أدى إلى تحطيم محتويات المحل وتهشيمه ودخولها إلى داخل المحل وبعثرة محتوياته من الأجهزة والاكسسوارات المعروضة للبيع، وأدوات ومعدات الصيانة الخاصة بالمحل.

وعلى الفور انتقلت قوة من شرطة قسم شرطة زفتي، والمرور والمرافق إلى محل البلاغ، وتبين أن السيارة كان يقودها طفل، واختلت عجلة القيادة في يده بسبب محاولته الاستدارة، ولم يستطع السيطرة على المركبة التي اقتحمت محل لبيع وصيانة التليفون المحمول بالمنطقة، وهشمت أبوابه ونوافذه من قوة الصدمة وقوة الصدمة بالباب الخارجي، حيث إن مكوناتها من الحديد وأصيب المواطنون داخل الشارع والسوق المجاور بحالة من الفزع، وفروا إلى لتفقد المحل عقب اقتحام "التوك تيكة" له وأنقذت العناية الإلهية عددا من الأطفال الذين كانوا بصحبة ذويهم لشراء بعض المستلزمات كان يقفون بجوار المحل الملاصق للمحل الذي اقتحمته المركبة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتبين إصابة سائق السيارة بجروح وسحجات وتولت النيابة التحقيق.