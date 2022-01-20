مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2022

يدور في ذهن الكثيرين تساؤلات عديدة حول مواعيد صرف مرتبات شهر يناير، بعد صدور قرار وزارة المالية بصرف المرتبات لشهر يناير عام 2022 للموظفين بالحكومة لما يقرب من 66 وزارة ومصلحة حكومية وهيئة حكومية على مدار يومين متتاليين، وتحديد 3 أيام آخريين للصرف للهيئات الأخرى التي لم يتم الصرف لها في الموعد المحدد.

وتستعرض "الدستور" مواعيد صرف مرتبات شهر يناير عام 2022.

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بوزارة التعليم

قال عضو المجلس القومي للأجور مجدي البدوي، إنه بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع أقصى حد أدنى للأجور لـ2700 جنيهًا، سيبدأ التطبيق للقرار اعتبارًا من مرتب شهر يوليو عام 2022 لجميع الموظفيم في القطاعين القطاع العام والقطاع الخاص، ويستفيد منه 30 مليون عامل وموظف.

وارتفعت معدلات البحث بـ"جوجل" مع اقتراب آخر الشهر من جانب العاملين بالحكومة عن موعد صرف المرتبات للموظفين في الحكومة، وخاصة مرتبات المعلمين ومرتبات الموظفين في شركة بتروجيت، و مرتبات العاملين بالتعاون للبترول.

جدول موعد صرف مرتبات شهر يناير عام 2022

وقررت وزاراة المالية المصرية صرف مرتب شهر يناير في يومي يوم الإثنين ويوم الثلاثاء 24 يناير و25 يناير عام 2022، خلال الأسبوع القادم، ويتم صرف المرتب لكل من 33 وزارة وهيئة أومصلحة في كل يوم من اليومين المحددين، على أن يتم صرف مرتبات يناير لمن يصرف خلال اليومين المحددين على مدار 3 أيام وهي الأربعاء والأحد والإثنين 26 و30 و31 يناير 2022.

حددت وزارة المالية 33 وزارة ومصلحة وهيئة صرف مرتبات العاملين فى الحكومة تصرف المرتبات يوم الإثنين القادم الذي يوافق يوم 24 يناير 2022، وتُصرف المرتبات يوم 25 يناير للعاملين بمديريات التربية والتعليم.