محافظ القليوبية يوجه بتوفير نوبتجية أمنية لمواجهة مشكلات القمامة

تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الحملة المكبرة لإزالة تراكمات القمامة والرتش بمنطقة الجبل الأصفر وشارع الأربعين، وذلك باستخدام 18 سيارة حمولة 20 طن و3 لودر كبير من معدات الوحدة المحلية لمدينة الخانكة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب لإزالة أكثر من 40 ألف طن قمامة منذ انطلاق الحملة.

و نسق محافظ القليوبية مع المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتركيب كاميرات مراقبة على أسوار المحطة بالجبل الأصفر والمداخل والمخارج الرئيسية في نطاق محطة الصرف، وذلك لضبط أي سيارة في حالة إلقاء أي مخلفات في المنطقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مؤكدا أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القليوبية لتوفير نوبتجية أمن على مدار 24 ساعة لضبط المخالفين، وكذا تركيب كشافات إنارة قوية على طول سور المحطة لإنارة المنطقة ومنع أي سيارات مخالفة من التعدي بإلقاء أي مخلفات أو رتش أوقمامة بها.

وتابع المحافظ الحملة، موجها بالعمل على مدار 24 ساعة لإزالة جميع التراكمات الموجودة خاصة بنطاق طريق محطة معالجة الجبل الأصفر، و تفقد مسارات خطوط الطرد الخاصة بالمحطة بشارع الأربعين وشارع المزرعة وشارع الرشاح، و وجه بإزالة التراكمات الموجودة لتوسعة الطريق أمام المواطنين، والحفاظ على خطوط وأنفاق الصرف الصحي الخاصة بالمحطة في ذات الوقت.

كما تفقد "الهجان" مصرف القلج العمومي، ووجه بالتنسيق مع مديرية الري لإزالة تراكمات القمامة من على جانبي المصرف لتسيير الحركة المرورية بالمنطقة مؤكدا أن المحافظة مستمرة في إزالة جميع التراكمات الموجودة بالمنطقة وفق خطة تم وضعها لرفع جميع المخلفات الموجودة، ولن يتم السماح لأي سيارة تلقي مخلفات مرة أخرى وسيتم اتخاذ أقصى العقبات فورا حيال أي سيارة يتم ضبطها.