الاستعلام عن الحالة الصحية لمهندس زراعي صدمته سيارة بالمنيل

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الخميس، الاستعلام عن الحالة الصحية لمهندس زراعي صطدمته سيارة ملاكي أثناء عبور الطريق بمنطقة المنيل، وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا من الأهالي بحدوث مصادمة ومصاب بشارع عبد العزيز آل سعود وتقاطعه مع شارع الروضة طرفها موظف بجهة حكومية.



بالانتقال والفحص تبين أن أطراف المصادمة كلا من موظف بجهه حكومية بقطاع الجيزة قائد سيارة ملاكي بها صدمة بمقدمة السيارة وكسر بالزجاج الأمامي من الجهة اليمنى يحمل رخصة قيادة سارية ومقيم المنيل مصر القديمة، بدون إصابات، عائدًا من العمل متجهًا إلى منزله بالمنيل، وطرف ثاني دراجة بخارية أرقام “ج ط 7768” سارية التراخيص قيادة مهندس زراعي ومقيم ترعة عبد العال - طهرمس - جيزة مصاب بكسر بعظمة الفخذ الأيمن وتم نقله إلى مستشفى أم المصريين.



وبالفحص تبين أنه حال سير السيارة الطرف الأول بشارع عبد العزيز آل سعود مع تقاطعه مع شارع الروضة القادم من كوبري عباس في اتجاه المنيل فوجئ بعبور الطرف الثاني للتقاطع للعبور للجهة الأخرى في اتجاه كوبري عباس في اتجاه الجيزة مما أدى إلى اصطدامه به وحدوث تلفيات وإصابة الطرف الثاني، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

