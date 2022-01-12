دير القديس مكاريوس السكندري يغلق أبوابه أسبوعين

أعلن الأنبا باخوميوس رئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، إغلاق الدير لمدة أسبوعين حتى يوم 25 يناير الجاري.

وتابع باخوميوس في بيان اليوم أن الدير سيغلق أبوابه أمام جميع الزيارات والخلوات للأباء الكهنة والشباب وأسر الرهبان نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر كنسية إن سبب إغلاق الدير لهذه الفترة، جاء بسبب إصابة عدد من رهبان دير القديس مكاريوس السكندري بفيروس كورونا، وكفترة للتعافي وللحد من انتشار الإصابات بالفيروس.

وأشارت المصادر إلى أن الدير سيعاود استقبال الزيارات نهاية شهر يناير الجاري، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.