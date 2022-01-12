الأربعاء 12 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

هدى الغرباوي.. باحثة بـ«علوم دمياط» تكتشف فطرا جديدا

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي

 أفاد تقرير للدكتور السيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، نجاح الجامعة في نشر بحث علمي يعد الأول فى العالم حول اكتشاف فطر جديد، ويحمل اسم crystallicutis damiettensis، وقد تم تسميته باسم  جامعة دمياط نسبة إلى مكان تسجيله واكتشافه وفقًا للقواعد العلمية.

وأفاد التقرير تمكن الدكتور هدى الغرباوي، مدرس الميكروبيولوجى بقسم النبات والميكروبيولوجى بكلية العلوم بالجامعة بإجراء دراسة لمجموعة الفطريات البازيدية التى تسبب إصابة وتحلل وأمراض مجموعة أشجار الخشب والفاكهة بمنطقة الدلتا، وتأتى خطورة هذا الفطر فى تسببه فى تحلل مجموعة الأشجار ذات القيمة الاقتصادية وعلى وجه الخصوص، أشجار النخيل والليمون والبرتقال والمانجو.

وأضاف التقرير أن الدراسة التى أجرتها الغرباوى قامت من خلالها بتتبع الفطر وتجميعه ودراسته داخل مصر، ثم إجراء الأبحاث الفسيولوجية والتشريحية والجينية من خلال مهمة علمية خارجية لإثبات السلالة الجديدة للفطر المكتشف مقارنة بالسلالات المثبتة عالميًا.

وأكد التقرير على أهمية البحث من حيث التأثير العالمي، حيث يساهم فى إعادة توصيف وتسمية مجموعة أخرى من الفطريات العالمية تشمل اثنين من الفطريات المثبتة سابقًا؛ لتتبع نفس الجنس الجديد crystallicutis، وتم إثبات اسم الفطر الجديد فى بنك الفطريات العالمى، وإثبات جينات الدراسة فى بنك الجينات العالمى.

وتم نشر الدراسة بمجلة Fungal Biology (Q1 ranked) التابعة ل science direct للعام 2021 بالاشتراك والتعاون العلمي مع باحثى الفطريات بجامعات بريطانيا والدنمارك، وبالتعاون مع الدكتور جاريث جريفيت أستاذ الفطريات ورئيس قسم الميكروبيولوجى بجامعة ابريستويت بالمملكة المتحدة، والدكتور كايو ليدوتروا بقسم البيولوجى بجامعة كوبنهاجن بالدنمارك.

وأشار رئيس جامعة دمياط إلى قيام الجامعة بتكريم الباحثة وتقديم التهنئة لها لهذا الإنجاز العلمي، الذى يأتى تأكيدًا على الاهتمام بالبحث العلمى وتطويره لخدمة المجتمع، حيث ينتشر هذا الفطر بمزارع الفاكهة فى منطقة الدلتا ويتسبب فى تحلل أشجار نخيل البلح، حيث يشتكى العديد من المزارعين لما يسببه من خسائر اقتصادية.

وأوضحت  الدكتور هدى الغرباوى أنها تعمل حاليًا على دراسة اكتشاف أسباب انتشار الفطر ووضع الحلول للتغلب على هذه المشكلة.

الجنس المملكة المتحدة قسم النبات كلية العلوم الجامعات الاول عمل

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