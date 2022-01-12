الأربعاء 12 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«منطقة المخازن».. «الصحة» تكشف تفاصيل حريق معهد الكبد

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الخدمات الطبية المقدمة للمرضى من خلال المعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد والأمراض المُعدية، لم تتأثر في أعقاب الحريق المحدود الذي اندلع صباح اليوم الأربعاء، بمنطقة المخازن خلف المعهد، ونجحت سيارات الحماية المدنية في إخماد الحريق خلال دقائق قليلة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الحريق اندلع في المبنى الخاص بمنطقة مخازن المعهد التابع لهيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية، وتقع في الممر الخلفي بين المعهد والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة.

 ولفت إلى أن “الحريق لم يسفر عن أي إصابات، والخدمة الطبية لم تتأثر، والمعهد يواصل تقديم خدماته للمرضى على الوجه الأكمل”.

ومن جانبه، قال الدكتور باسم عيسى مدير المعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد والأمراض المُعدية، إن إن المعهد مستمر في استقبال المرضى المترديين على على أقسام الاستقبال والعيادات الخارجية، مؤكدًا تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية، وجاري إزالة آثار الحريق، لإعادة كل شيء إلى أصله.

الصحة حريق معهد الكبد شكل طبيعي مخازن المعهد

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«منطقة المخازن».. «الصحة» تكشف تفاصيل حريق معهد الكبد

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