الإثنين 10 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التضامن ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ

طقس بارد
طقس بارد

رفعت وزارة التضامن الاجتماعي، درجة استعدادها القصوى لمواجهة الطقس السيئ المتوقع على بعض محافظات الجمهورية.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة حالة الطقس بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر، حيث وضعت “الهلال” خطة شاملة للاستعداد تقوم على عدة محاور تشمل إدارة الأزمات والكوارث لأحوال الطقس، وتكثيف فرق الطوارئ والإغاثة فى المحافظات للتأكيد على جاهزية المخازن الفرعية والاستراتيجية للأحداث بالتنسيق مع أجهزة المحافظة، خاصة فى المحافظات الأكثر عرضة للتقلبات الجوية.

كما وجهت وزارة التضامن، المديريات فى المحافظات بالتأكد من استعدادات المهام الإغاثية لتقلبات الطقس، من أدوات إسعاف أولية، وخيام وبطاطين ومراتب ومواد غذائية للأهالي.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير احتياجات الأسر الأولى بالرعاية فى المحافظات، ومنها المساعدات العينية والنقدية.

فيما وجهت وزارة التضامن الاجتماعي، وحدات أطفال بلا مأوى والبالغ عددها 17 وحدة بتكثيف عملها تحسبا لاستقبال حالات بلا مأوى، حيث يتلقى البلاغات على الخط الساخن 16439، كذلك على الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، بالإضافة إلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعى من خلال مواقع التواصل الاجتماعى وصفحة البرنامج القومي لحماية الاطفال والكبار بلامأوي.

من جانبه، أعلن الهلال الأحمر، أنه تم تعبئة واستعداد حوالي 150 سيارة دفع رباعي على مستوى الجمهورية، نظراً لطبيعة هذه السيارات فى الوصول للأماكن التي تعاني من الوصول اليها  وسط الأمطار الشديدة والسيول.

وتغطي فروع الهلال الأحمر المصري، محافظات الجمهورية، حيث يصل عددها لحوالي 27 فرعًا في محافظات «القاهرة، الجيزة، الشرقية، الإسكندرية، مرسى مطروح، بورسعيد، السويس الإسماعيلية، شمال سيناء، جنوب سيناء، كفرالشيخ، دمياط، الدقهلية، الغربية، المنوفية، القليوبية، البحيرة، الفيوم، بني سويف، الأقصر، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، البحر الأحمر، أسوان، الوادي الجديد».

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