الجمعة 07 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس جهاز أكتوبر: نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية مرتفعة جدًا

الندوة
الندوة

شارك المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، في فعاليات ندوة تثقيفية تحت عنوان "كوني قوية" ضمن فعاليات مبادرة لا للعنف ضد المرأة التي نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بالجهاز، بغرض تثقيف السيدات وتوعيتهن بحقوقهن وإلقاء الضوء على أهمية هذه المبادرة.

وخلال الندوة، أشاد المهندس عادل النجار، بدور المرأة في المجتمع، وضرورة حسن معاملة المرأة في كل مكان، وكذا أهمية دورها في جهاز المدينة، مسترشدًا بأن نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية في جهاز مدينة 6 أكتوبر مرتفعة جدًا.

بدأت فعاليات الندوة بكلمة للمهندسة حنان عبدالعظيم، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بجهاز مدينة 6 أكتوبر ونائب رئيس الجهاز، استهلتها بالترحيب بالمشاركين من أجهزة المدن الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية، وباقي الحضور، كما وجهت تحية شكر وتقدير إلي كل الرجال الذين يقدرون ويحترمون دور المرأة فى  المجتمع.

كما تحدث الدكتور محمد عبد المهدي، مفتش بوزارة الأوقاف، عن دلائل حسن معاملة المرأة في القرآن الكريم والسنة النبوية، وغير ذلك من الأحداث التي دلت على أهمية دور المرأة في بناء المجتمعات.

ثم أدارت الدكتور منى مصطفى، عضو وحدة المشورة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، حواراً مع طالبات إحدى المدارس اللاتي حضرن الندوة عن أنواع العنف الذي تتعرض له الفتيات  من سن الطفولة، وكيفية الدفاع عن النفس، وكيفية التواصل والتوعية بخط نجدة الطفل 16000  حالة تعرض الفتاة للعنف.

ثم تحدثت الدكتورة إيمان عادل، أستاذ علم الإدارة، عن الدعم النفسي للمرأة، وضرورة أن تتحلى المرأة بالثقة بالنفس ضد أي ظروف أو معاملة غير لائقة.

عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر كوني قوية مبادرة لا للعنف تثقيف السيدات

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