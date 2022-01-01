جنود الظل.. حكاية «عم حسن» مع سيارات شفط مياه الأمطار

مواجهة الأمطار لم تكن بالأمر السهل، فهناك أفراد يظلون متأهبين وفي حالة استعداد بعربات شفط المياه الناتجة عن الأمطار وسط أجواء باردة، ولكنهم يعتبرونه واجبًا وطنيًا ما يجعلهم يقدمونه بحب بالرغم من المعاناة.

وهناك العديد من القصص لهؤلاء الجنود المجهولين الذين يعتبر لهم دور كبير في مواجهة أزمات فصل الشتاء في الليل قبل النهار دون كلل أو ملل لساعات، وشهد أمس المصريون أمطارًا استمرت لساعات طويلة، نرصد لكم قصة عم حسن، عامل في سيارات شفط المياه، التابعة لمحافظة القاهرة.

عم حسن، رجل في الأربعينيات، من سكان منطقة دار السلام، التابعة لمحافظة القاهرة، يعمل منذ ريعان شبابه في مجال الصرف الصحي، وخلال العامين الماضيين نقل للعمل على سيارات شفط مياه الأمطار.

وقال حسن محمود: «الناس في بيوتها مستخبية من المطر وإحنا في الشوارع بنوفر لهم القدرة على التحرك».

وأضاف أن الله يسانده في ذلك كونه جنديًا ظل يساعد البلاد في التخلص من العوائق التي يمكن أن تصيب البلاد، مؤكدًا أنه يقوم بحماية المارة في الشوارع.

وتابع: «الناس في العربيات بتدعي لنا علشان بنريحهم من المياه اللي بتوقف الطرق وبتخلى العربيات تبوظ».

وتمنى أن يلقى عمله تقدير المواطنين، خاصة أن هناك البعض يتعامل بصورة سيئة معهم، خاتمًا: «العمل شاق ويحتاج لمجهود كبير».