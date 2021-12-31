الجمعة 31 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«المصريين الأحرار» يهنئ الرئيس وشعب مصر بالعام الميلادي الجديد

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل

تقدم حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، بخالص التهاني إلي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع المسؤولين وشعب مصر العظيم، بمناسبة رأس السنة الميلادية 2022.

وقال «خليل»، في بيان له، إننا نتطلع عاما مشرق على بلادنا العزيزة وكافة الأشقاء ويسوده الاستقرار والرخاء والتنمية للجميع، وتواصل مصرنا خطواتها للريادة والتقدم بفضل أبنائها وقيادتها الحكيمة الرشيدة وتظل درة الأمم وقبلة الأشقاء المعينة.


وأضاف: «ندعو للرئيس عبد الفتاح السيسي بموفور الصحة والعافية والنجاح الدائم في تحقيق رؤية طموحة لبناء جمهورية جديدة صاحبة قرارها وسيادتها وتبني بسواعد أبنائها وشعبها ويحميها مؤسسات آبيه».


وأكد، أن النجاح والبناء غاية الصعوبة ولكنه العلاج الحقيقي للخروج من الحطام وبناء دولة رائدة فريدة قوية، لاينكر أحد دور الشعب وجراءة القيادة في الخطوة الفعلية للانطلاق والتنمية المستدامة، الأمر الذي يستدعي توجيه تحية إجلال وتقدير لكل الجهود.


وتابع: «إننا أمام مرحلة فارقة وعلى عموم الشعب مسؤولية ترجمة حبه للوطن بضرورة العمل والاجتهاد والابتكار حتى نحصد ثمار النجاحات التي سطرتها القيادة السياسية، وندرك أن الاصطفاف الوطنى يأتي من المساهمة فى بناء اقتصاد قوي يمكن بلادنا من مواجهة مايحاك تجاهها»، مؤكدا أن الجمهورية الجديدة وفرت كافة الإمكانات لانطلاق أبناءها والعمل في شتى المجالات فى حضن مصر الآمنة والمستقرة.


وناشد «خليل»،  جموع المصريين الاصطفاف الدائم مع مؤسسات البلاد ورئيسها، والحذر الشديد من محاولات استقطاب أبواق معادية هدفها النيل من الجميع علي حد سواء، وإذ نثق في الشعب الذي انتفض ضد الجماعات الإرهابية لدية من الوعي والحكمة ما يجعله يحفظ ويصون بلاده.

 

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