طوارئ فى «الرى» لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول بالمحافظات

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ كافة الإجراءات المتبعة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول خلال الفترة الحالية مع بداية العام، مشددًا على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار الأمطار والسيول الحالية بكافة المحافظات؛ وذلك للتأكد من جاهزيتها لحماية الممتلكات العامة والخاصة والطرق الرئيسية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم، مع عدد من رؤساء القطاعات؛ لمتابعة الأعمال الجارية لمواجهة موجة الأمطار الغزيرة والسيول على عدة محافظات بالجمهورية.

ولفت الوزير، إلى ضرورة اتخاذ جميع قطاعات وأجهزة الوزارة كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة أخطار الأمطار الغزيرة التي تشهدها بعض المحافظات خلال الفترة الحالية وحتى الأحد المقبل.

وأشار إلى التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، ورفع حالة الاستنفار العام والاستعداد بكل أجهزة وقطاعات الوزارة من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية؛ لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم ومستمر من خلال مركز التنبؤ بالامطار بالوزارة.

ونوه بأنه يجري تنفيذ إجراءات التأكد من جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف لمجابهة أي طارئ خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى جاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ، وايضا وحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة ومحطات صرف المياه.

ولفت إلى استمرار الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف لمواجهة أية إزدحامات في المجاري المائية نتيجة هطول الأمطار الغزيرة والسيول، مشيرًا إلى ضرورة توخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة والسيول بعدة محافظات.

جدير بالذكر أن نماذج التنبؤ بالامطار في مركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بقطاع تخطيط وزارة الموارد المائية والري، كشفت اليوم الجمعة، عن سقوط أمطار غزيرة ورعدية قد تصل إلى السيول، وذلك على عدة محافظات منها الإسكندرية، والبحيرة، وشمال سيناء والقاهرة وتصل إلى أسيوط.

