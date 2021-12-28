الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جهاز 6 أكتوبر يزيل تعديات على أرضي جمعية جوامع الخير الإسلامية

إزالة التعديات عن
إزالة التعديات عن قطعة أرض

كلف المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر بتدشين حملة، اليوم الثلاثاء، للقضاء على كافة مضاهر العشوائية تحت شعار «عاصفة الحزم » ، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والأدارة العامة لشرطة التعمير.  

إزالة التعديات عن قطعة أرض


قاد عادل النجار ، حملة فجر اليوم، بمشاركة قيادات وأفراد شرطة التعمير، ومديرية أمن الجيزة، لإزالة التعديات عن قطعة أرض السابق تخصيصها لجمعية جوامع الخير الإسلامية"دار أم القرى:" سابقًا" بمساحة ١٠ الف مترمربع  تقريبا والمنفذه  بمعرفة  جمعية  جوامع الخير الإسلامية  مع  استثناء  المسجد والمدرسة  من الهدم .

وأوضح النجار، أن الأرض تقع بالمحور المركزى ( ٤٨ / ١٠١ ) قطعة رقم  ( ٢٥ / ٢ ) كانت مخصصة لرعاية الأيتام، وتم إخلاءها لبلوغ ايتام الدار للسن القانونية، وإعادة الأرض مرة أخرى إلى حوزة الجهاز، إلا أن عددًا من المخالفين تعدوا عليها، وحولوها إلى عشوائيات، بجانب استغلال مرافق الدولة بالمخالفة للقانون.

إزالة التعديات عن قطعة أرض


وأكد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر ،  أن مخالفة أرض دار أم القرى كانت بمثابة نموذج للمتعدين على أراضي الدولة بالمدينة، وأن القضاء على تلك العشوائية بمثابة ضربة موجعة وإنذار لكل المخالفين بأنه سيتم القضاء على كافة المخالفات واستمرار الحملات خلال الفترة القادمة طبقاً للخطة الموضوعة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

إزالة التعديات عن قطعة أرض

 

جهاز 6 أكتوبر يزيل التعديل ارضى جمعية جوامع الخير الإسلامية علا العلاف عادل النجار

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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