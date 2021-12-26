الشهود في انتحار نور: «مريض سكر والمدير فصله وحرمه من الأرباح السنوية»

تستمع النيابة العامة في القاهرة، إلى أقوال شهود العيان وأسرة الموظف المنتحر «نور»، 45 عامًا، الذي ألقى نفسه من الطابق الثالث من شركة بمنطقة التجمع .

وقالت نشوى عاشور إنهما منفصلين من 6 أشهر، وكان يعيش مع زميله بسبب عدم قدرته على سداد إيجار شقته، ولكن في الفترة الأخيرة عاد مرة أخرى إلى البيت والعيش مع أولاده بسبب ظروفه المادية التي كان يمر بيها، وكانت ينتظر الأرباح السنوية ليسدد جزء من ديونه التي بلغت 15 ألف جنيه.

وقالت إنها حتى الآن لم تستطع إخبار أولادها، خوفًا على مشاعرهم ولكنه تفاجأ نور بأن المدير يبلغه بالاستغناء عنه وقتها قرر الانتحار، وان المريض لم يراعي أنه كان يعاني من مرض السكر، وبسبب ظروف مرضه فإنه يحتاج إلى دخول لدورة المياه، ولكن بسبب تعنت المدير الخاص به، كان يرفض دخوله، ويأمره بمباشرة عمله، وكان يشتكي لها دائما بسبب معاملة المدير السيئة له ولباقي زملائه.

تلقت مديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة التجمع الخامس، بورود بلاغا من موظف استقبال في شركة، يفيد بوجود شاب متوفى نتيجة انتحاره.

وانتقلت قوة من رجال الشرطة، إلى موقع الحادث، وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى كان يعاني من حالة اكتئاب؛ بسبب ضغوط العمل، وظروف مادية سيئة، فقرر التخلص من حياته.

وبيّنت التحريات، أن المتوفى عانى مؤخرًا من حالة اكتئاب؛ نتيجة تهديد بالفصل من الشركة التي يعمل بها، فأقدم على الانتحار من الطابق الثالث داخل الشركة، ولا شبهة جنائية في الواقعة.

ونقلت جثة الشاب إلى المشرحة، تحت تصرف جهات التحقيق.