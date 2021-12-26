الأحد 26 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشريح جثة الموظف المنتحر بسبب مديره في التجمع

الموظف المنتحر بسبب
الموظف المنتحر بسبب مديره في التجمع

قررت جهات التحقيق، اليوم الأحد، تشريح جثة «نور. ع»، 45 عامًا، الموظف المنتحر بإلقاء نفسه من الطابق الثالث من شركة بمنطقة التجمع الخامس، بسبب معاملة مديره السيئة وفصله من العمل، وإعداد تقرير عن الوفاة ، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وعبرت صديقة «نور .ع »، الموظف المنتحر بإلقاء نفسه من الطابق الثالث من شركة بالتجمع عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي روشن بغدادي، عن استيائها مما حدث ومن تصرف المدير المتسبب في وفاة زميلهما.

وقالت عبر – فيسبوك - صديقها نور كان يقف بجانبها قبل انتحاره بدقائق، وأقدم على الانتحار بسبب معاملة مديره السيئة وتوبيخه المستمر له وخصم عدة أيام من راتبه وهدده بالرفد وكان يمر الضحية بضائقة مالية.

وتلقى قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغًا مفاده انتحار موظف داخل شركة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة موظف يدعى نور، ملقاة على الأرض.

بعمل التحريات تبين مرور الضحية بضائقة مالية وبالتزامن مع توبيخ مديره له قام بالانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الثالث.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

التصريح بالدفن لموظف المنتحر النيابة العامة في القاهرة فصل العمل منطقة التجمع الخامس

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