الجمعة 24 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابة 125 فلسطينيًا خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى غرب نابلس بالضفة

الاحتلال الإسرائيلى
الاحتلال الإسرائيلى

 أصيب نحو 125 فلسطينيًا بالرصاص المطاطي والاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية برقة التي تحولت إلى قطعة من الجحيم بشمال غرب محافظة نابلس الشمالية بالضفة الغربية.


وقال الهلال الأحمر الفلسطيني - في بيان صحفي- إن 42 فلسطينيًا، بينهم صحفي، أصيبوا بالرصاص المطاطي، فيما أصيب 83 آخرون بالاختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع، إضافة لإصابة مواطنين بحروق، خلال مواجهات شهدتها القرية.


وعالجت الطواقم الطبية طفلة أصيبت بحالة عصبية إثر هجوم المستوطنين على منزل عائلتها.


وتشهد قرى وبلدات مُحافظة نابلس تصعيدًا غير عادي من قبل المُستوطنين منذ مقتل مستوطن عند بوابة بؤرة "حومش" سالفة الذكر يوم الخميس الماضي. ويزداد عنف المُستوطنين، على نحو خاص، في مُحافظتي نابلس شمالًا والخليل جنوبًا.


وفي وقت سابق الليلة، هاجم عشرات المُستوطنين الإسرائيليين، تحت جنح الظلام، منازل المدنيين الفلسطينيين في برقة.


واستغاثت المساجد بالمواطنين الفلسطينيين لصد عدوان المُستوطنين والدفاع عن منازلهم ومتتلكاتهم. وقالت مصادر محلية إن عشرات المستوطنين تسللوا من "حومش" وهاجموا المنازل بالحجارة وكسروا نوافذ المنازل وألحقوا أضرارا بالغة بها. وحطم مستوطنون كذلك شواهد قبور في أراض قريبة من بؤرة "حومش" الاستيطانية.

 

وفي وقت سابق ، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية،  إن إسرائيل "تتعمد استباحة حياة الفلسطيني" بعد إقرارها تعليمات جديدة لجنودها في مواجهة التظاهرات في الضفة الغربية.

 

 ونددت الوزارة، في بيان صحفي، بإصدار السلطات الإسرائيلية "المزيد من التسهيلات لجنودها لإطلاق النار على ملقي الحجارة حتى بعد انسحابهم من المكان، وفقاً لوثيقة كشف عنها الإعلام العبري، وذلك بحجة السماح لهم (بالدفاع عن أنفسهم)".

 

وقالت الوزارة: "إنها تنظر بخطورة بالغة لهذه التعليمات وتعتبرها ضوءًا أخضر لارتكاب المزيد من الإعدامات الميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين وفقاً لأهواء وأمزجة وتقديرات جنود جيش الاحتلال".

 

وأضافت :"كما نعتبرها استهتاراً فاضحاً بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وشكلا من أشكال استباحة حياة المواطنين الفلسطينيين وبث الخوف والرعب في نفوسهم لكسر إرادتهم في مواجهة الاستيطان والمستوطنين المتطرفين".

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وائل لطفي

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