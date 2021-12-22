العناني يلتقي أعضاء الدورة 46 للتمثيل الدبلوماسي للملحقين العسكريين بالخارج

التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بأعضاء الدورة الـ٤٦ من المرشحين للعمل كملحقين عسكريين بالخارج وزوجاتهم، وذلك ضمن جهود القوات المسلحة للتوعية وزيادة المعرفة لدى المرشحين للعمل في مجال التمثيل الدبلوماسي العسكري وتأهيلهم للعمل كملحقين عسكريين بالخارج.

واستهل الدكتور خالد العناني، اللقاء بالترحيب بالحضور من الملحقين العسكريين وزوجاتهم، مثمناً على الدور الهام الذي يقومون به لتحسين الصورة الذهنية لمصر في الخارج وتعريف العالم بحضارتها العريقة ومقوماتها السياحية المتميزة.

كما قدم وزير السياحة والآثار، عرضاً تقديمياً، استعرض خلاله جهود الوزارة خلال الفترة الماضية ومنها في مجال الحفائر والاكتشافات الأثرية، ومشروعات ترميم الآثار، وتطوير وبناء المتاحف، واسترداد الآثار المهربة، وتطوير المناطق السياحية والأثرية في مصر، مشيرا إلى أنه هناك اهتمام وشغف كبير حول العالم بالحضارة المصرية القديمة، مؤكدا على أهمية إقامة الاحتفاليات الأثرية القومية والذي من شأنه أن يسلط الضوء على مقومات مصر السياحية والأثرية ويلفت انتباه العالم إلى الحضارة المصرية العريقة.

يأتي ذلك في إطار سعي القوات المسلحة لدعم الجهود الرامية لتخريج ضباط مؤهلين للعمل بالسلك الدبلوماسي العسكري ونقل الخبرات المختلفة لهم والتي من شأنها مساعدتهم على تنفيذ مهامهم بكفاءة واقتدار.

يشار إلى أن الدولة المصرية تولي القطاع للسياحي أهمية كبيرة حيث أنه يعد من القطاعات الحيوية بالنسبة للاقتصاد المصري وذلك من خلال دعم القطاع وتقديم التحفيزات لتشجيع منظمي الرحلات وشركات السياحة العالمية على تنظيم رحلات سياحية إلى مصر، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير البنية التحتية السياحية والتي من بينها إقامة مدن سياحية جديدة.

ومن المقرر أن يكون عام ٢٠٢٢ عاماً مميزاً على مستوى السياحة المصرية عالميًا حيث سيشهد مرور ١٠٠ عاماً على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، و ٢٠٠ عاماً على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، بالإضافة إلى افتتاح المتحف المصرى الكبير.