الإثنين 20 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الإفتاء تجيب.. سددت الدين مقابل التنازل عن جزء منه فما حكم الشرع؟

الإفتاء المصرية
الإفتاء المصرية

من الأسئلة التي ترد بشكل كبير وتطرح بصفة مستمرة عبر البث المباشر الذي تجريه دار الإفتاء المصرية يوميا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 سؤال من مواطن يقول: كان عليا دين كبير لشخص وكنت متفق على سداده على فترة كبيرة ولكن شاء القدر وتحسنت الأحوال إلى حد ما، واتفقت مع هذا الشخص بتعجيل وسداد الدين ولكن مقابل التنازل عن جزء منه، فهل ما فعلته حلال أم من باب أكل الباطل علما بأن ما تم كان بالتراضي بيننا؟

 

من جانبها، أجابت دار الإفتاء قائلة:" إنه لا مانع شرعًا من أن يتعجل الدائن دَيْنَه ويَضَعَ عن المدين بعضَهُ، لما في ذلك من الرفق بالمدين والتخفيف عنه والرأفة بحاله، ولا يعد هذا من الربا، بل هو عكس الربا، فهذا العمل من باب الإحسان وتخفيف العبء عن بعضنا البعض.

 

طريقة التواصل مع دار الإفتاء 

حددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة. 

 

كما تبث عبر صفحتها على موقع  التواصل الاجتماعي«فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الخميس، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين، كما تقوم الدار بالتوعية الأسرية، من خلال نخبة متخصصة من علماء النفس والاجتماع للحفاظ على أمن واستقرار الأسرة.

دار الافتاء طريقة التواصل مع دار الإفتاء البث المباشر الاحوال سداد الدين التنازل القدر الباطل

رئيس التحرير

وائل لطفي

لغتنا الجميلة

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