تفاصيل الاجتماع الأول لأعضاء مجلس أمناء 6 أكتوبر

عقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أول اجتماعاته بأعضاء مجلس أمناء المدينة، حيث تم إجراء المقابلات الشخصية لـ 19 من المتقدمين لعضوية مجلس الأمناء، والذين استوفوا الشروط الخاصة بالتقديم، ويتم الاختيار طبقًا لتقييمات اللجنة وتنفيذًا للقرار الوزارى المنظم لهذا الأمر.

اشترطات العضوية مجلس الامناء بالمدينة

وأوضح «النجار» أنه تم استعراض وجهات النظر للمتقدمين، ورؤية كل منهم وتطلعاته لمدينة أفضل طبقًا للإيجابيات والسلبيات التى يراها فى المدينة، والعمل على المشاركة فى تنفيذ أعمال تطوير وتجميل المدينة وتحقيق النمو المتوازن والتنمية الشاملة، فضلا عن دراسة المعوقات التى تواجه المستفدين بالمشروعات السكنية بالمدينة.

ونفس السياق، أكد أعضاء مجلس الأمناء المتقدمين للعضوية جميعًا على دفع عجلة التنمية وعلى ما يقوم به مجلس الأمناء فى معاونة جهاز المدينة لخلق مراكز حضارية مستدامة وتحقق الاستقرار الاجتماعي والرخاء فى جميع المجالات، وتنفيذ الأفكار والرؤى التي تساعد في تنمية المدينة وتعود بالنفع على قاطنيها لجعلها في مقدمة المدن الجديدة.

وأكد عن أهمية مجلس الأمناء الذي تم إنشاؤه بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي تشمل اختصاصات مجلس الأمناء المشاركة في رسم التنمية واقتراح سياسة واضحة لسرعة تنمية المدن الجديدة، وفقا لآليات تنفيذ المشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وليتم اعتمادها من السلطات المختصة وبيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأردف أنه يقوم مجلس الأمناء بدراسة النظم واللوائح التى تحكم العمل بالوحدات والأنشطة الخدمية بالمدينة مع ممثلي الوزارات المعنية بالمجلس واقراح تطويرها بما يضمن رفع كفاءة العمل بهده الوحدات وتقديم خدمات متميزة لسكان المدينة .

وأضاف أنه يتولى أعضاء مجلس الأمناء وجمعية مستثمرين التنسيق مع جهاز المدينة دراسة مدى توافر وسائل الدفاع المدني، وأيضا العمل على اقتراح حلول لبعض المشاكل التى تواجه المواطنين ووضع خطة زمينة للانتهاء من تلك العقبات ومدى التزامهم بتلك الإجراءات.