ضبط 256 متهمًا بحوزتهم 58 كيلو حشيش وبانجو بالمحافظات

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، حملاتها الأمنية المكبرة لملاحقة واستهداف وضبط العناصر الإجرامية من حائزي المواد المخدرة والمتاجرين والخارجين عن القانون في المحافظات.

وأثمرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 256 متهمًا بحوزتهم مواد مخدرة تنوعت ما بين "49.5 كيلو بانجو، و9 كيلو حشيش، و4 كيلو جرامات هيروين، و570 جرام إستروكس، و199 جرام آيس، و281 جرام شابو، و436 جرام بودر، و165 جرام هيدرو، و2525 أقراص مخدر".

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.