إجلاء 400 عراقي من بيلاروسيا اليوم

أعلنت وزارة الخارجية العراقية ،اليوم الجمعة، تسيير رحلة لإجلاء أكثر من 400 عراقي من بيلاروسيا.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، بأن رحلة الإجلاء العاشرة ستنطلق هذا اليوم للراغبين بالعودة طوعًا من بيلاروسيا.

وأشار الصحاف، إلى أن رحلة الإجلاء ستقل أكثر من 400 عراقي من بيلاروسيا، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".

يُجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية العراقية منحت الأربعاء الماضي، 420 جواز مرور للعراقيين العالقين على حدود بيلاروسيا والراغبين فى العودة إلى بلدهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيانٍ صحفي، إن الوزارة منحت جوازات المرور للعراقيين الراغبين بالعودة طوعًا من العالقين على حدود بيلاروسيا، مشيرًا إلى أن منح جوازات المرور جاء ضمن جهود سفارتي العراق في موسكو ووارسو، ومن خلال الفرق القنصلية الميدانية في بيلاروسيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا.

وأضاف: "أنه تلبيةً لطلب مهاجرين عراقيين في بولندا توجه وفد قنصلي من سفارة العراق لدى وارسو إلى الحدود الألمانية البولندية، لمنح جوازات المرور للمواطنين العراقيين الراغبين في العودة طوعًا إلى العراق، والاطلاع على ظروف إقامة الآخرين ومتطلباتهم الإنسانية".

وكانت أعلنت وزارة الخارجية العراقية، إجلاء أكثر من 3500 من العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية.

وذكر المُتحدِّث باسم وزارة الخارجية العراقية في بيان، أنّ الوزارة تمكنت من تحقيق 9 رحلات للإجلاء من مينسك بواقع 3556 مسافرًا وبالتنسيق مع الخطوط الجوية العراقية.

ومنح 383 جواز مرور لمن فقدوا جوازات سفرهم في بيلاروسيا، ليتوانيا، لاتيفيا وبولندا.

وأكد أن جهود الوزارة وسفارتي العراق في موسكو ووارسو مستمرة لدعم مسار العودة طوعًا للراغبين من المهاجرين العراقيين ومنح جوازات المرور، مشيرًا إلى أن الوفود القنصليّة لا تزال تتواجد في العاصمة البيلاروسيّة منيسك، وفي بولندا، وليتوانيا ولاتفيا.