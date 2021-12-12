رئيس جهاز 6 أكتوبر: جارِ تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة بمحطة تنقية مياه الشرب

بـ1.690 مليار جنيه

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه جارِ تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة بمحطة تنقية مياه الشرب بالمدينة، موضحًا أن سعة محطة المياه تعمل بطاقة إنتاجية 800 ألف متر مكعب لكل يوم، لتلبية التوسعات المستقبلية لمدن أكتوبر، واستيعاب احتياجات السكان المستقبلية من المياه، وزيادة وانتظام الضغوط بالمناطق الحديثة ، موضحًا أنه قد تصل تكليفتها لنحو 1.690 مليار جنيه، وسيتم الإعلان عن الانتهاء من تنفيذ المرحليين للمحطة خلال العام المقبل.

تفاصيل تنفيذ مرحليين لتنفية مياه الشرب



وأشار «النجا»، في تصريحات له، إلى أن محطة تنقية المياه المرحلتين الثانية والثالثة تشمل تنفيذ «بئري توزيع فرعي و20 مروق مياه و 58 مرشح رملى - عنبري الطلمبات المرشحة - عنبري المولدات - عنبري طلمبات غسيل المرشحات - خزانات المياه المرشحة»، لافتًا إلى أن يتم عمل تركيب التوريدات الكهروميكانيكية والأعمال المدنية اللازمة للتشغيل والصيانة من مبانٍ وورش وصيانة وغير ذلك.



وأكد، أن مشروع توسعات محطة تنقية مياه الشرب بمدينة 6 أكتوبر، يُعد أحد أهم المشروعات التي يجري تنفيذها، حيث سيتم مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمحطة لتلبية النمو العمراني بمدن أكتوبر بجانب زيادة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع مياه الشرب.



وأضاف، أن المرحلة الأولى للمحطة لتنقية مياه الشرب تعمل بطاقة 400 ألف متر مكعب لكل يوم وتعمل بكامل طاقتها، مشيرًا إلى أن وبعد الانتهاء من تنفيذ التوسعات الجارية بالمرحليين الثانية والثالثة ستصبح المحطة بطاقة إجمالية تصل مليون و200 ألف متر مكعب لكل يوم، وأن بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأخير للمحطة أن هذه الكمية ستوفر احتياجات المدينة لمدة 30 عامًا.

ونوّه رئيس الجهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه يجري عمل إمدادات المحطة مياه الشرب بالمياه العكرة من مأخذ المياه العكرة على النيل ورافع المياه العكرة بالعياط.