واشنطن: مستعدون للتفاوض مع الإيرانيين بشكل مباشر بشأن البرنامج النووى لطهران

أبدت الولايات المتحدة الأمريكية استعدادها للتفاوض مباشرة مع إيران بشأن البرنامج النووي لطهران، حسب ما أفادت به وكالة "رويترز" نقلا عن المبعوث الأمريكي لإيران روبرت مالي.

وحسب "رويترز"، قال روبرت مالي، إن "الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مباشرة مع الإيرانيين بخصوص البرنامج النووي لطهران"، واصفا ذلك "بالحل الأمثل لمشكلة بهذا التعقيد".

وأضاف أن "إيران لم تأت بمقترحات بناءة في المفاوضات السابقة، بل وتراجعت عن تنازلات قدمتها".

في غضون ذلك، أعلن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري، بوقت سابق من الخميس، انطلاق اجتماعاته في الجولة الجديدة من المحادثات النووية في فيينا، حيث اجتمع بمفاوضين من الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي.

وكتب باقري في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "بدأت عملي اليوم باستضافة اجتماع مفيد وبنّاء مع كبار المفاوضين من روسيا والصين. كما التقيت بإنريكي مورا كبير المفاوضين الأوروبيين، قبل انعقاد اللجنة المشتركة".