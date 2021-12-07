مى التلمسانى في ضيافة مجموعة البحث النقدى والتاريخى للفنون البصرية العمانية

تحل الكاتبة مي التلمساني، في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، بضيافة مجموعة البحث النقدي والتأريخي للفنون البصرية العمانية، في لقاء ثقافي يبث أونلاين عبر تطبيق زووم، حول تجربتها الإبداعية.



ومجموعة البحث النقدي والتأريخي للفنون البصرية"، هي إحدى المجموعات البحثية الأكاديمية التابعة لقسم التربية الفنية بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عُمان، وفي لقائها مع الكاتبة المصرية "مي التلمساني"، الروائية والمترجمة والأكاديمية والناقدة سينمائية، يتناول الحوار عددٍ من الموضوعات ذات الصلة بتجربتها الإبداعية، وما يتعلق بها من حضور مركزي للصورة والسرد الذاتي.

كما يتطرق إلي الحوار عددٍ من القضايا البينية، الواصلة بين الكتابة والفنون البصرية. يجري اللقاء من خلال تقنيات التواصُل عن بُعد، بمشاركة أعضاء مجموعة البحث النقدي والتأريخي للفنون البصرية، وعدد من المتابعين ذوي الصلة بشؤون الفن والثقافة.

يفتتح اللقاء الناقد والمؤرخ الفني الدكتور ياسر منجي، مؤسس مجموعة "البحث النقدي والتأريخي للفنون البصرية"، وتحاور مي التلمساني الفنانة العُمانية الدكتورة فخرية اليحيائية، الأستاذة بقسم التربية الفنية بجامعة السلطان قابوس، ورئيس قسم التربية الفنية سابقًا.

يُذكّر أن هذا اللقاء يمثل الفعالية الثقافية الثانية لمجموعة "البحث النقدي والتأريخي للفنون البصرية" تنتهج خطًا بحثيًا بَينِيًّا يُعنى بالدراسات المتخصصة في مجالات: (النقد الفني – تاريخ الفن – التراث البصري – الدراسات المتحفية).

وكانت أولى الفعاليات الثقافية للمجموعة في ختام شهر سبتمبر الماضي، من خلال استضافة الفنان المصري فاروق حسني، وزير ثقافة مصر الأسبق.

تتمثل أهداف المجموعة في: تأهيل كوادر عُمانية من شباب الدارسين والباحثين المنتسبين لقسم التربية الفنية، وكذا من منتسبي الجامعة، وخريجيها، في مجالات البحث النقدي التشكيلي، وما يتقاطع معه من دراسات وأبحاث بينية ذات صلة، لسد النقص في تخصصات النقد والتأريخ الفني وممارساتها الاحترافية.

سد الفجوة في مجالات البحث (المبينة في الخط البحثي للمجموعة)، أسوةً ببقية المجالات التخصصية العملية بقسم التربية الفنية. تعزيز ثقافة البحث البَيني Interdisciplinary Research، من خلال فتح سياقات بحثية بين مجالات البحث في المجموعة وبين سائر التخصصات الأكاديمية بجامعة السلطان قابوس. توثيق صلة طلاب كلية التربية وباحثيها بالحركة النقدية العربية، وما يتصل بها من زخم الفعاليات الثقافية والبحثية في المجالات السابق تحديدُها.

يتضمن تشكيل المجموعة كلًا من: د. ياسر منجي: أستاذ مساعد بقسم التربية الفنية، رئيسًا للمجموعة د. بدر المعمري: رئيس قسم التربية الفنية، عضوًا د. فخرية اليحيائي: أستاذ بقسم التربية الفنية، عضوًاد. سلمان الحجري: أستاذ مشارك بقسم التربية الفنية، عضوًا د. محمد العامري: رئيس قسم المناهج وطرق التدريس، عضوًا د. علي الريامي: رئيس قسم التاريخ – كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، عضوًا د. خالد دغلس: رئيس قسم الآثار – كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، عضوًاد. أيمن السمري: أستاذ مساعد بقسم التربية الفنية، عضوًا د. إسلام هيبة: أستاذ مساعد بقسم التربية الفنية، عضوًا.

أعضاء المجموعة من داخل الجامعة (طلبة): محمد الخميسي: مرحلة الدراسات الجامعية بقسم التربية الفنية ساره الحراصي: مرحلة الدراسات الجامعية بقسم التربية الفنية أعضاء المجموعة من خريجي الجامعة: صفاء الفهدي: ماجستير التربية الفنية عذاري الشيذاني: ماجستير التربية الفنية.