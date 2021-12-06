الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» تعلن مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي للرابع الابتدائي

رضا حجازي
رضا حجازي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الرابع الابتدائي لينطلق بداية من يوم 15 يناير وتستمر حتى يوم 20 يناير من نفس الشهر.

 وأصدر الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، قرار بانطلاق امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي 15 يناير المقبل، مطالباً إدراج مواعيد الامتحانات ضمن جدول امتحانات نصف العام للنقل.

وقررت وزارة التربية والتعليم، منح يوم الأربعاء 19 يناير إجازة من امتحانات نصف العام لمناسبة عيد الغطاس للمسيحين.

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