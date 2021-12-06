الإثنين 06 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية يفتتح معرض «نجيب محفوظ بخط اليد»

نجيب محفوظ
نجيب محفوظ

افتتح الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية اليوم، معرض «نجيب محفوظ بخط اليد.. إهداء كبار المثقفين ورجال السياسة» بمتحف نجيب محفوظ.

ونُظم حفل توقيع ومناقشة كتاب «تاريخ جديد للسيرة المحفوظية» للكاتب طارق الطاهر الصادر عن دار بتانة للنشر والتوزيع.

وقال طارق الطاهر في تصريحات لـ«الدستور» إنه أول كتاب يخصص عن مكتبة نجيب محفوظ، مضيفا أنه اطلع على ما يقرب من ١١٠٠ إهداء احتفظ بهم نجيب محفوظ طيبة حياته.

ويتضمن الكتاب معرضًا بخط يد كبار المثقفين والأدباء ومحبي نجيب محفوظ من أمثال (توفيق الحكيم، زكي نجيب محفوظ، حسين فوزي، لويس عوض، علي الراعي، حنا مينا، إميل حبيبي، عبد الوهاب البياتي، مصطفى أمين، فرج فودة، عبد المنعم النمر، رجاء النقاش، جمال الغيطاني، يوسف القعيد، جيهان السادات) وغيرهم.

معرض نجيب محفوظ بخط اليد إهداء كبار المثقفين ورجال السياسة دكتور فتحي عبد الوهاب قطاع صدنوق التنمية الثقافية متحف نجيب محفوظ كتاب تاريخ جديد للسيرة المحفوظية دار بتانة للنشر والتوزيع طارق الطاهر

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