رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية يفتتح معرض «نجيب محفوظ بخط اليد»

افتتح الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية اليوم، معرض «نجيب محفوظ بخط اليد.. إهداء كبار المثقفين ورجال السياسة» بمتحف نجيب محفوظ.

ونُظم حفل توقيع ومناقشة كتاب «تاريخ جديد للسيرة المحفوظية» للكاتب طارق الطاهر الصادر عن دار بتانة للنشر والتوزيع.

وقال طارق الطاهر في تصريحات لـ«الدستور» إنه أول كتاب يخصص عن مكتبة نجيب محفوظ، مضيفا أنه اطلع على ما يقرب من ١١٠٠ إهداء احتفظ بهم نجيب محفوظ طيبة حياته.

ويتضمن الكتاب معرضًا بخط يد كبار المثقفين والأدباء ومحبي نجيب محفوظ من أمثال (توفيق الحكيم، زكي نجيب محفوظ، حسين فوزي، لويس عوض، علي الراعي، حنا مينا، إميل حبيبي، عبد الوهاب البياتي، مصطفى أمين، فرج فودة، عبد المنعم النمر، رجاء النقاش، جمال الغيطاني، يوسف القعيد، جيهان السادات) وغيرهم.