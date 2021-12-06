الإثنين 06 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

«لافروف»: صيغة «2 + 2» بين روسيا والهند ستصبح منصة فعالة للحوار

لافروف
لافروف

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عن ثقته بأن صيغة "2 + 2" للمشاورات بين وزراء الخارجية والدفاع لروسيا والهند ستصبح منصة حوار فعالة لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقال لافروف - خلال أول اجتماع بهذه الصيغة عقد في نيودلهي، اليوم الإثنين -:"إنني على يقين من أن هذه الآلية الجديدة ستصبح منصة حوار فعالة لبحث مجموعة واسعة من المسائل الإقليمية والدولية، وستساهم في تعميق التفاهم التقليدي المتبادل وتعزيز الشراكة الاستراتيجية المتميزة الخاصة بين بلدينا".
وشدد - بحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الناطقة بالعربية - على أن روسيا والهند لديهما رؤية مماثلة لنموذج نظام عالمي أكثر عدلا وديمقراطية ومتعدد الأقطاب، ومواقف متطابقة أو متشابهة بشأن أهم قضايا السلام والأمن.
وأشار الوزير الروسي، إلى أن كلا البلدين يدعمان احترام القانون الدولي وتعزيز المبادئ الجماعية في العلاقات الدولية والتمسك بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة، واحترام تنوع الثقافات والحضارات في العالم.
وأضاف: "كل هذا يخلق أساسا جيدا ومتينا للعمل المثمر في إطار الآلية الجديدة للحوار الروسي الهندي، التي انطلقت اليوم".

فيما انتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي «ناتو» ينس ستولتنبرج، المتعلقة بإمكانية نقل الحلف أسلحة نووية إلى شرق أوروبا، ووصفها بـ"المتهورة".

وقال الوزير الروسي، في كلمة ألقاها في مجلس الاتحاد «الغرفة العليا بالبرلمان الروسي»، إنه أثناء عملية تشكيل الائتلاف الحكومي في ألمانيا نشرت وسائل إعلام تسريبات عن بعض أعضاء الائتلاف الذين دعوا إلى دمج المطالبة بإخراج الأسلحة النووية من الأراضي الألمانية في برنامج الحكومة الجديدة.

وأضاف: "وفي الوقت الذي لم يتم فيه بعد اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن، صرح ستولتنبرج بأنه إذا كانت ألمانيا لا تريد ذلك، فنحن سننقل الأسلحة النووية شرقًا. هل من توضيحات إضافية يحتاج إليها زملاؤنا الغربيون حتى يتوقف هذا التصرف المتهور - إذا أمكنني وصفه بهذا التعبير اللطيف؟".

موسكو روسيا الهند صيغة 2 2 روسيا والهند

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