فى ثاني أزماتها.. هل تضع «بنت الجيران» عمر كمال فى أزمات أخرى؟

«غيرت كلمات الأغنية عشان السعودية أرض طاهرة».. كلمات قالها المطرب عمر كمال خلال حفل موسم الرياض فى السعودية وفتحت عليه أبواب الانتقادات ليدخل في أزمة جديدة مع نقابة المهن الموسيقية.

وأصدر الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قرارًا بإحالة عمر كمال إلى التحقيق بعد واقعة تغيير كلمات أغنيته من "خمور وحشيش" إلى "تمور وحليب"، خلال الحفل الأخير فى السعودية، مبررًا ذلك بأنه يقف على أرض طاهرة، رغم أن الفنان هانى شاكر طلب منه تغيير الكلمات من قبل لتناسب قيم المجتمع المصري.

«الدستور» رصد فى السطور التالية أزمات أثارها الفنان عمر كمال..

تمور وحليب

قام المطرب الشعبي عمر كمال خلال حفل غنائى في مهرجان الرياض بالسعودية بغناء مهرجان "بنت الجيران" وقام بتغيير كوبليه "خمور وحشيش" إلى “تمور وحليب” وعلق على ذلك بأنه يقف على أرض طاهرة لذلك كان يجب تغيير كلمات الأغنية.

أثارت تلك الكلمات غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي وقامت نقابة الموسيقين بإصدار بيان جاء فيه:"مصر وطن مقدس ومصان عرفت التوحيد قبل الأديان و استأمن الأنبياء على أرضها فكانت لهم ملاذا وأمانا.. وأنارت للعالم مصابيح العلوم والفنون فاستنار.. حتى جاء بعض أبنائها الذين عاقوها فحاولوا إهانتها فى كلامهم بقصد أو بغير قصد،

لكن مصر لا تهان، فى آخر حفلات المطرب عمر كمال حينما سُئل عن سبب استبدال كلمتى “خمور وحشيش” بـ"تمور وحليب" فى أغنيته الشهيرة قال: أنا واقف علي أرض طاهرة.. علما بأن الفنان هانى شاكر طلب منه تغيير هذه الكلمات من قبل لخطورتها على القيم والأخلاق وأنها تترسخ فى وجدان النشء

يستنهض الفنان هانى شاكر ونقابة المهن الموسيقية كل المصريين والقوى المدنية والشعبية والرقابية والتشريعية بمواجهة كل من يحاولون النيل من قداسة الوطن والعبث فى مقومات وجود الفضيلة والأخلاق كل فى موقعه والتصدي لكل ما هو مسف وردىء على الساحة الفنية وخطورته على مستقبل أجيال قادمة لها كل الحق فى فن نظيف وعليه فقد تمت إحالة المطرب عمر كمال إلى التحقيق بنقابة المهن الموسيقية للتحقيق فيما صرح به من كلمات تسيء إلى مصر وصدور القرار المناسب فور الانتهاء من التحقيق".



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