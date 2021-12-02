الخميس 02 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الدواء المصرية» تنظم ورشة تدريبية حول إدارة الجودة طبقا للمواصفات الدولية

ورشة تدريبية حول
ورشة تدريبية حول أساسيات نظام إدارة الجودة

نظمت هيئة الدواء المصرية ، ورشة تدريبية حول أساسيات نظام إدارة الجودة طبقًا للمواصفات الدولية الأيزو 9001:2015 , ISO 17025:2017.

وأوضحت الهيئة، فى بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن الورشة التدريبية استمرت لمدة ٣ أيام؛ وشملت ٥٠ متدربًا من إدارة الدعم الفني.

 وأضافت الهيئة أنه تم استعراض الأسس الخاصة بتكوين نظام إدارة الجودة وآلية التطبيق الفعال المبني على تحليل جميع العمليات طبقًا للمعايير الدولية والقواعد الأساسية الخاصة بتوثيق الإجراءات ونظم العمل وتسجيل جميع أحداث التشغيل، مما يساعد في دفع عمليات التحسين المستمر واستيفاء متطلبات الجهات المعنية والوصول للٕاعتراف الدولي طبقًا لمواصفات الجودة وتقييم المطابقة.

وأشارت هيئة الدواء المصرية، أنه من المقرر عقد ورشتين تدريبيتين جديدتين خلال الأسبوعين المقبلين، يشملان العاملين في إدارتي، التقييم والاعتماد، والمعامل.

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ورشة تدريبية حول أساسيات نظام إدارة الجودة

وكانت هيئة الدواء المصرية، قد أعلنت، فتح باب التسجيل في ورشة عمل عن كيفية استخدام المنصة الإلكترونية (Medevice) الخاصة بالخدمات المقدمة من الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية (الموافقات الاستيرادية والإفراج الجمركى).

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن المحاضرة تهدف إلى التعريف بكيفية استخدام المنصة الإلكترونية، للحصول على الموافقات الاستيرادية والإفراج الجمركي، لافتة إلى أنه من المقرر انعقاد المحاضرة يوم الإثنين المقبل الموافق ٢٠٢١/١٢/٦ بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي.

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ورشة تدريبية حول أساسيات نظام إدارة الجودة

وأشارت إلى أن ورشة العمل مقدمة لممثلي الشركات المستوردة للمستلزمات الطبية.

وقالت الهيئة المصرية للدواء، إن المحاضرة ستبدأ من التاسعة والنصف صباحًا وحتى الرابعة والنصف مساءً، مشيرة إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١٢/٢.

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ورشة تدريبية حول أساسيات نظام إدارة الجودة

وتابعت الهيئة أنه سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.

هيئة الدواء المصرية ورشة تدريبية أساسيات إدارة الجودة الايزو ٥٠ متدرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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