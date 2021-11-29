الإثنين 29 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

خلال ندوة صناعة المحتوى.. ويجز: «مستغرب حب الجمهور»

ويجز
ويجز

أعرب مطرب الراب ويجز، عن انبهاره بالحب الذي يقابله به جمهوره خاصة عندما ينزل الشارع.

وقال ويجز خلال ندوة صناعه المحتوي التي تقام بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة بحضور أمينة خليل وعمرو سلامه، أنه يفاجأ بإقبال المواطنين فى الشارع على التقاط الصور التذكارية من كم الجمهور الذي يقابله ويقوم بالتصوير معه،

وأضاف أنه قد يُنهي مسيرته الغنائية بعد 5 سنوات علي الأكثر بسبب صراع الأجيال الجديدة معه، قائلًا: "قد تظهر ألوان جديدة ومختلفه عنه تلفت انتباه الشارع ويتلاشي فنه".

وعبر "ويجز " عن سعادته بالمحتوى الذى قدمه على مدار الفترات الماضية مُشيرًا إلى أن الاختلاف هو سر  نجاح ما يقدمه.

وينتظر ويجز خلال الفترة المقبلة أولي بطولاته الفنيه "بيمبو "وهو عمل درامي من اخراج عمرو سلامه.

أمينة خليل عمرو سلامة عمل درامي الفترة المقبلة الأجيال الجديدة وهو طول حسب

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