المحالات والمولات التجارية تلتزم بإجراءات كورونا في «البلاك فرايدي» (صور)

التزمت المحال والمولات التجارية باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا خلال فعاليات الجمعة البيضاء «البلاك فرايدي» حرصا على سلامة الزبائن ولضمان الأمان لهم خلال تواجدهم داخل المحل وتسوقهم لشراء أغراضهم.

وحرص العديد من المواطنين على ارتداء الكمامات الطبية داخل المحال وهو ما شدد عليه أيضا القائمين على حركة البيع، بجانب استخدام أدوات التعقيم والمطهرات واتخاذ مسافات آمنة بين المواطنين وبين بعضهم لمنع تفشي فيروس كورونا.

كما خصص بعض المحال الكبرى مكبرات الصوت لتوجيه التنبيهات على الزبائن خلال تسوقهم للتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا لضمان سلامتهم، بالإضافة إلى وضع ملصقات على الارض أمام غرف تغيير الملابس والخزينة لاتخاذ مسافات بين المواطنين.

وتوافد العديد من المواطنين على مختلف المحال والمولات والمتاجر منذ صباح اليوم الجمعة لشراء بعض الأغراض المختلفة للاستفادة بعروض وخصومات «البلاك فرايدي» أو الجمعة البيضاء كما يطلق عليها المصريين.