السبت 27 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

المحالات والمولات التجارية تلتزم بإجراءات كورونا في «البلاك فرايدي» (صور)

الجمعة البيضاء
الجمعة البيضاء

التزمت المحال والمولات التجارية باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا خلال فعاليات الجمعة البيضاء «البلاك فرايدي» حرصا على سلامة الزبائن ولضمان الأمان لهم خلال تواجدهم داخل المحل وتسوقهم لشراء أغراضهم.

وحرص العديد من المواطنين على ارتداء الكمامات الطبية داخل المحال وهو ما شدد عليه أيضا القائمين على حركة البيع، بجانب استخدام أدوات التعقيم والمطهرات واتخاذ مسافات آمنة بين المواطنين وبين بعضهم لمنع تفشي فيروس كورونا.

كما خصص بعض المحال الكبرى مكبرات الصوت لتوجيه التنبيهات على الزبائن خلال تسوقهم للتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا لضمان سلامتهم، بالإضافة إلى وضع ملصقات على الارض أمام غرف تغيير الملابس والخزينة لاتخاذ مسافات بين المواطنين.

وتوافد العديد من المواطنين على مختلف المحال والمولات والمتاجر منذ صباح اليوم الجمعة لشراء بعض الأغراض المختلفة للاستفادة بعروض وخصومات «البلاك فرايدي» أو الجمعة البيضاء كما يطلق عليها المصريين.

الجمعة البيضاء البلاك فرايداي تخفيضات الجمعة البيضاء إقبال المواطنين على المتاجر محال الملابس محال الأجهزة الإلكترونية الاجراءات الاحترازية فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

وقف الطيران المباشر مع جنوب إفريقيا.. وتشديد الإجراءات للقادمين من 7 دول

محمود الخطيب رئيسًا للنادى الأهلى.. والمستقلون يغادرون النادى

القبض على مسئولين بتعليم بنها زورا خطابات التعيين مقابل مبالغ مالية

الصحة: 913 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و65 حالة وفاة

مصر تعزي روسيا في ضحايا منجم سيبيريا

نتائج أولية.. الخطيب يقود الأهلى لولاية جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

سمر عادل

الكوميسا.. أى بيئة اقتصادية تطمح إليها؟

صفاء النجار

الوجود الغائب

ماجد حبته

طريق الآلهة والجمهورية الثانية

مدحت بشاى

«المشهد».. وبناء الوعى

عبد الرحيم طايع

«جدو».. عريس الكرة العظيم

صور

إطلالات الفنانين على «رد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى

طريق الكباش

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: بناء وحدات استيطانية جديدة بالخليل تعميق للاستيطان بالضفة

إسرائيل تحظر السفر لمعظم أنحاء إفريقيا

إصابة 6 فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية