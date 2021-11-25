وائل الفشنى بعد مشاركته فى حفل طريق الكباش: «كرم من ربنا عليّا»

أعرب وائل الفشني، أحد المشاركين في الحفل المقام لـ"موكب طريق الكِباش" عن سعادته الكبيرة لغنائه ووقوع الاختيار عليه ضمن قائمة الحضور والمشاركين في هذا الحدث الضخم والكبير: "مفيش كلام يوصف سعادتي بالاشتراك في حفل الليلة".

أضاف الفشني، لـ"الدستور": "كرم من ربنا عليّا غنائي اليوم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي وكبار رجال الدولة، بجانب أن هذا الحدث تناقلته أكبر القنوات من مختلف بلدان العالم".

تابع أن تصدّر المواكب الملكية لـ"موكب طريق الكباش"، هو فهم المصريين جيدًا لقيمة الفن، وتقدير لما تفعله الدولة المصرية أمام العالم أجمع، وعن الملابس الفرعونية التي ارتداها: "أنا نفسي انبهرت بيها، والحمد لله على النجاح".

تفاصيل الحفل من تأليف موسيقي مشتركة لـ"أحمد الموجي & نادر عباسي" وصوليست الغناء بترتيب الظهور، شهد عز: النداء الأول، هايدي موسى: انشودة حتشبسوت، عز الأسطول: انشودة آمون رع، وائل الفشني: الأقصر بلدنا.