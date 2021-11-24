الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يدعو حوالى 110 دول للمشاركة فى قمّة افتراضية حول الديمقراطية

بايدن
بايدن

وجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن قادة حوالى 110 دول دعوة للمشاركة في قمّة افتراضية حول الديمقراطية يعتزم تنظيمها في ديسمبر المقبل، بحسب قائمة نشرتها وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء وضمّت خصوصاً إلى جانب حلفاء بلاده الغربيين دولاً مثل العراق والهند وباكستان.


ولم يدعُ بايدن إلى هذه القمّة الصين، المنافس الرئيسي للولايات المتحدة، خلافاً لما فعل مع تايوان، في خطوة من شأنها أن تثير غضب بكين. كما خلت قائمة الدول المدعوّة من تركيا، حليفة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي.

 

وعلى صعيد آخر، أعلن البيت الأبيض أنّ أكثر من 90% من الموظفين الفدراليين الأمريكيين تلقّوا جرعة واحدة على الأقلّ من أحدّ اللّقاحات المضادّة لكوفيد-19 التزاماً بقرار أصدره الرئيس جو بايدن قبل شهرين ونيّف وألزمهم بموجبه تلقّي اللّقاح 


وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، قال جيف زينتس، المنسّق الرئاسي لشؤون مكافحة جائحة كوفيد-19، خلال مؤتمر صحفي إنّ "95% من الـ3.5 مليون موظف فدرالي التزموا بالقرار، و90% تلقّحوا بالفعل بجرعة واحدة على الأقلّ.


من جهتها أوضحت المتحدّثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إنّ فارق الخمسة بالمئة بين الرقمين اللذين ذكرهما المنسّق الرئاسي هو نسبة الأشخاص الذين تقدّموا بطلبات للحصول على إعفاء من تلقّي اللّقاح، سواء تمّت الموافقة على طلبهم أو ما يزال قيد المراجعة.


وفي 9 سبتمبر وقّع الرئيس جو بايدن أمراً تنفيذياً فرض بموجبه على موظفي الإدارات الفدرالية تلقّي اللّقاح وحرمهم من إمكانية تجنّب الحقنة عن طريق الخضوع لاختبار كورونا بانتظام.


وأمهل الأمر التنفيذي موظّفي الإدارات الفدرالية حتى 22 نوفمبر للامتثال لهذا القرار.

 

وخلال مؤتمره الصحفي فصّل زينتس نسب الموظفين الذين التزموا بالقرار، مشيراً إلى أنّ نسبة الالتزام بالقرار في صفوف موظفي مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" بلغت 99% في حين بلغت 98% في صفوف موظفي دائرة الضريبة، لافتاً إلى أنّ 25% من موظفي هذه الإدارة سارعوا إلى تلقّي اللقاح فور صدور القرار الرئاسي.

يدعو بايدن الديموقراطية 10 دول دعو والى مشاركة افتراضي راضي افتراضية شارك بايد

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وائل لطفي

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