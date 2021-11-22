«الزراعة» تحاصر دودة الحشد الخريفية: إجراءات استباقية لمواجهتها

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة إن الوزارة نفذت العديد من الإجراءات الاستباقية لمواجهة دودة الحشد قبل دخولها البلاد.

أضاف الشناوي، لـ"الدستور"، أن الوزارة تبنّت برنامج قوميًا لمواجهة هذه الحشرة متضمنة إعداد تقارير بالمساحات المصابة وعقد برامج وندوات إرشادية للتوعية بمديرية الإدارات الهندسية الزراعية، خاصة أن الحشرة تنتشر لمسافة 100 كم في الليلة الواحدة وهو ما يؤكد سرعة انتظارها بشكل كبير الأمر الذي يتطلب المزيد من الإجراءات.

تابع أن الاكتشاف المبكر لتحرك هذه الآفة ساهم في مواجهة أخطارها وحصارها ببرامج مكافحة على أعلى مستوى، لافتًا إلى أن الوضع في محافظات الصعيد مستقر وكذلك في سوهاج بعد أن رصدت لجان المكافحة قرابة 6 آلاف فدان مصابة تضررت بالحشرة، لافتة إلى أن المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء في المحافظة بلغت 12 ألف و500 فدان، فيما بلغت المساحة المنزرعة بالذرة البيضاء نحو 157 ألف و300 فدان على أن يكون إجمالي المساحات من الذرة الصفراء والبيضاء هذا الموسم بلغت 170 ألف فدان، إضافة إلى نحو 88 ألف فدان ذرة رفيعة.

شدد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة على أن هناك لجان مكثفة بدأت عملها منذ بداية الموسم لتوعية المزارعين بالمعلومات والإرشادات الزراعية لمواجهة أخطار انتشار دودة الحشد والطرق السليمة في القضاء عليها، إضافة إلى لجان المكافحة للتعامل مع انتظارها في الزراعات حال رصدها قبل الجمعيات الزراعية، لافتًا إلى أن المحصول لم يكن بالشكل الذي يتم الترويج له خاصة أن مديريات الزراعة والوزارة لم تتأخر في التعامل مع أي حالات تم الإبلاغ عنها، وبالتالي كان التأثر على الإنتاجية طفيف بخطر انتشار الدودة.