الإثنين 22 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تحاصر دودة الحشد الخريفية: إجراءات استباقية لمواجهتها

السيد القصير
السيد القصير

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة إن الوزارة نفذت العديد من الإجراءات الاستباقية لمواجهة دودة الحشد قبل دخولها البلاد.

أضاف الشناوي، لـ"الدستور"، أن الوزارة تبنّت برنامج قوميًا لمواجهة هذه الحشرة متضمنة إعداد تقارير بالمساحات المصابة وعقد برامج وندوات إرشادية للتوعية بمديرية الإدارات الهندسية الزراعية، خاصة أن الحشرة تنتشر لمسافة 100 كم في الليلة الواحدة وهو ما يؤكد سرعة انتظارها بشكل كبير الأمر الذي يتطلب المزيد من الإجراءات.

تابع أن الاكتشاف المبكر لتحرك هذه الآفة ساهم في مواجهة أخطارها وحصارها ببرامج مكافحة على أعلى مستوى، لافتًا إلى أن الوضع في محافظات الصعيد مستقر وكذلك في سوهاج بعد أن رصدت لجان المكافحة قرابة 6 آلاف فدان مصابة تضررت بالحشرة، لافتة إلى أن المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء في المحافظة بلغت 12 ألف و500 فدان، فيما بلغت المساحة المنزرعة بالذرة البيضاء نحو 157 ألف و300 فدان على أن يكون إجمالي المساحات من الذرة الصفراء والبيضاء هذا الموسم بلغت 170 ألف فدان، إضافة إلى نحو 88 ألف فدان ذرة رفيعة.

شدد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة على أن هناك لجان مكثفة بدأت عملها منذ بداية الموسم لتوعية المزارعين بالمعلومات والإرشادات الزراعية لمواجهة أخطار انتشار دودة الحشد والطرق السليمة في القضاء عليها، إضافة إلى لجان المكافحة للتعامل مع انتظارها في الزراعات حال رصدها قبل الجمعيات الزراعية، لافتًا إلى أن المحصول لم يكن بالشكل الذي يتم الترويج له خاصة أن مديريات الزراعة والوزارة لم تتأخر في التعامل مع أي حالات تم الإبلاغ عنها، وبالتالي كان التأثر على الإنتاجية طفيف بخطر انتشار الدودة.

-الزراعة دودة الحشد الخريفية تحت السيطرة تنفذ اجراءات استباقية لمواجهة

رئيس التحرير

وائل لطفي

جنون «التريند»

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

السيارات تسبح فى الشوارع.. الإسكندرية تغرق فى مياه «المكنسة»

سيدة كفرالشيخ تشكر الرئيس بعد استجابته لعلاجها: «أبونا كلنا وربنا يحميه»

وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع مرض السرطان

دينا فؤاد تنفعل وتغادر قاعة حفل نجم العرب

سر فيلم «بي بي سي» المسيء للملكية.. هل تضحي الإذاعة بعلاقتها بالقصر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الحلم

لواء.حمدى البطران

عبد الكريم

لواء. محسن الفحام

معاركنا لإيقاظ الوعى

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يعيد ثقة الشعب فى مجلس الأمة الأردنى

عبدالوهاب داود

صلاح والمنتخب والسوشيال ميديا

محمود خليل

الكيوف.. والعقل الباحث عن الغيبوبة

القس. رفعت فكرى

التفكير العلمى ومواجهة الأوبئة

د. منى حلمى

اليوم العالمى للفلسفة

صور

الشوط الأول: الأهلى يتقدم على المحلة بهدف «أفشة»

مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي

جنازة سهير البابلى

محطة تل أبيب

المزيد

اتصالات مكثفة لعقد اجتماع المجلس المركزى لمنظمة التحرير

أبومازن يدين «اقتحام» شرطة الاحتلال لمنزل محافظ القدس

فلسطين: محكمة الانتخابات تبت في الطعون الخاصة بمرحلة الترشح