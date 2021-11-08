ناشد «التعليم» عمل محاضرات للتوعية.. طبيب يؤلف كتابا عن سكر الأطفال ويوزعه مجانا

في مبادرة إنسانية، قرر الدكتور عمرو محمد، طبيب وأخصائي السكر والغدد الصماء للأطفال بالمعهد القومي للسكر، عمل كتاب لطلاب مرضي السكر علي أن يكون هذا الكتاب مجانيا، ويشرح الكتاب معاناة طلاب مرضي السكر في المدارس وكيفية التعامل معهم.

و قال الدكتور عمرو محمد، أن لديه 5 كتب هي (افهم سكر، وكتاب للاطباء diabetes tips and tricks، و3 أجزاء من أنا بطل سكر)، جزئين فعلا موجودين وتمت طباعتهما، والجزء الثالث يتم الانتهاء منه حاليا.

توزيع كتاب أنا بطل سكر مجانا على الطلاب وأولياء الأمور

و أضاف طبيب وأخصائي السكر والغدد الصماء خلال تصريحاته، أن كتاب "أنا بطل سكر" ، يتم توزيعه مجانا علي الطلاب وأولياء أمورهم، وهو يتحدث عن التعامل مع بطل السكر في المدرسة نفسيا وسلوكيا وبدنيا بالإضافة إلي تفهم المدرسين والزملاء لوضع البطل السكر، والتعامل مع الطوارئ المحيطة بالبطل المسكر، وأيضا آليات التعامل مع الطالب السكري من خلال الزائرة الصحية وكيفية التعامل من الأسرة مع أهل الطالب السكري أثناء اليوم الدراسي .



وأضاف أن الكتاب يتحدث أيضا علي السماح للطفل بقياس السكر لنفسه وإعطاء جرعات الأنسولين، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من أولياء الأمور تجاوبوا مع السلسلة، بالإضافة إلي وجودها مطبوعة مجانا ومتاحة بي دي اف مجانا أيضا.

بعض المدارس وافقت على وجود الكتاب

وأشار أنه يوجد أهالي تواصلوا مع المدارس والمديريات التعليمية، حتى يتم توفير الكتب في المدارس وبالفعل هناك مدارس وافقت علي وجوده.

وقال في نهاية تصريحاته، أتمنى أن الكتاب يصل إلى أكبر عدد من أولياء أمور طلاب السكر والمعلمين أيضا، وقال إنه يناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعمل محاضرات تثقيفية عن أبطال السكر ومطالبهم من التربية والتعليم والصحة والتأمين الصحي.