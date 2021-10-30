صحيفة: حلفاء أمريكا يضغطون لاحتفاظا بمبدأ الضربة النووية الاستباقية على روسيا

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن حلفاء واشنطن في أوروبا ومنطقة المحيط الهادئ يضغطون على إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لاحتفاظها بمبدأ "الضربة النووية الوقائية" على روسيا.

و نقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين أن دولا مثل بريطانيا و فرنسا و ألمانيا و اليابان و أستراليا تحاول إقناع إدارة بايدن بعدم تغيير السياسة الأمريكية في مجال استخدام السلاح النووي وسط مخاوف من دراسة بايدن إعلان مبدأ عدم استخدام هذه الأسلحة أولا ما سوف يغير الاستراتيجية الراسخة منذ عقود لردع روسيا و الصين.

و أوضحت صحيفة "فاينانشال تايمز"، أن ذلك يأتي في الوقت الذي تعمل فيه إدارة بايدن على مراجعة سنوية للسياسة في مجال الاستخدام المحتمل للسلاح النووي.

و تتمثل مخاوف حلفاء واشنطن في أن تتحول إلى مبدأ "هدف واحد"، الذي يحدد دائرة ضيقة من الملابسات التي يمكن فيها استخدام السلاح النووي، بينها ضرورة ردع هجوم مباشر على الولايات المتحدة أو اتخاذ إجراءات جوابية بعد تعرضها لضربة.

و لفتت "فاينانشال تايمز" إلى أن الإدارات الأمريكية أبقت سياستها الخاصة باستخدام الأسلحة النووية منذ الحرب الباردة غامضة عن قصد، مما يرجح أن الولايات المتحدة يمكن أن تستخدمها بشكل استباقي، الأمر الذي يعطي الحلفاء في كل من أوروبا و آسيا شعورا واضحا بالنهم في الحماية تحت "المظلة النووية" الأمريكية.

لكن تغيير هذا المبدأ "سوف يمثل هدية ضخمة بالنسبة إلى الصين و روسيا"، و ذلك حسبما قاله للصحيفة مسؤول أوروبي.

و في الوقت الذي يؤكد فيه بعض أنصار منع انتشار السلاح النووي أن الانتقال إلى سياسة "هدف واحد" سيزيد من الاستقرار الاستراتيجي في العالم، يعتبر منتقدو هذا الإجراء أن من شأنه "تشجيع روسيا و الصين" في حال تبنيه.